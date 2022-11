El problema con el mundo es que las personas inteligentes están llenas de dudas, mientras que las personas estúpidas están llenas de confianza: Charles Bukowski. Cuando la estupidez se considera patriotismo, no es seguro ser inteligente; Isaac Azimov. Paul Tabori fue un periodista, novelista y parapsicólogo húngaro de origen judío, autor del libro la estupidez humana, en el que menciona que algunos nacen estúpidos, otros alcanzan el estado de estupidez, y hay individuos a quienes la estupidez se les adhiere. Pero la mayoría son estúpidos no por influencia de sus antepasados o de sus contemporáneos. Es el resultado de un duro esfuerzo personal. Hacen el papel del tonto. En realidad, algunos sobresalen y hacen el tonto cabal y perfecto. Naturalmente, son los últimos en saberlo, y uno se resiste a ponerlos sobre aviso, pues la ignorancia de la estupidez equivale a la bienaventuranza. La estupidez, que reviste formas tan variadas como el orgullo, la vanidad, la credulidad, el temor y el prejuicio. Y cuando empezamos a creer que una ligera dosis de estupidez no es cosa tan temible, Tabori nos previene que, en el trascurso de la historia humana, la estupidez ha aparecido siempre en dosis abundantes y mortales. Las consecuencias de la estupidez no sólo son cómicas sino también trágicas. En realidad, sus consecuencias negativas a todos influyen, y no sólo a quienes la padecen. El mismo factor que antaño ha determinado persecuciones y guerras, puede ser la causa de la catástrofe definitiva en el futuro. Acabando con la raza humana, la estupidez acabaría también con la propia estupidez. Y ése es un resultado que la sabiduría nunca ha sabido alcanzar. Existen sorprendentes ejemplos de estupidez relacionados con la codicia humana, el amor a los títulos y a las ceremonias, las complicaciones del burocratismo, las complicaciones no menos ridículas del aparato y de la jerga jurídica, la fe humana en los mitos y la incredulidad ante los hechos, el fanatismo religioso y la tragicómica búsqueda de la eterna juventud. “La estupidez, es el arma más destructiva del hombre, su más devastadora epidemia, su lujo más costoso”. Charles Richet, el eminente psicólogo e investigador de ciencias ocultas, dijo: “Estúpido no es el hombre que no comprende algo, sino el que lo comprende bastante bien, y sin embargo procede como si no entendiera.” ¿Existe una cura efectiva de la estupidez? ¿Se anticipa el fin de esta peste? Lo dudo. Existen varios ejemplos de la estupidez humana, la matanza de los judíos, la de los armenios, la mala memoria, la torpeza, la megalomanía, la vanidad, la temeridad, la sugestionabilidad, las estupideces del alcohol, de la droga y de la nicotina; la necedad de la riqueza y de la pobreza y de la esclavitud, la guerra, la moda, la crueldad hacia los animales, la destrucción bárbara de obras o la explotación miope del suelo, el fanatismo, la fatuidad. Todo esto poco importaría si el estúpido sólo pudiera perjudicarse a sí mismo. Pero la estupidez es el arma humana más letal, la más devastadora epidemia, el más costoso lujo. El costo de la estupidez es incalculable. En nuestro país todas las mañanas se hacen comentarios apostándole a la estupidez de los mexicanos como si todos fuéramos estúpidos, me recuerda el ejemplo del frasco de las hormigas en donde colocas 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas nada pasará, pero si tomas el tarro, lo sacudes violentamente y lo dejas en la mesa, las hormigas comenzarán a matarse entre sí. Las rojas creen que las negras son las enemigas mientras que las negras creen que las rojas son las enemigas, cuando el verdadero enemigo es la persona que sacudió el tarro. Lo mismo ocurre en la sociedad. Hombre vs Mujer. Izquierda vs Derecha, Rico vs Pobre, Fe vs Ciencia, Joven vs Viejo, Chairo vs Fifí, Etcétera. Antes de ponernos a pelear entre nosotros debemos preguntarnos ¿Quién está sacudiendo el frasco?, Y esto trasládalo a lo que sucede ahora de cómo estamos siendo manipulados y enfrentándonos entre todos. Y mientras nos sigamos creyendo todo lo que nos dicen, la jugada les va saliendo perfecta y estamos formando parte de la estupidez humana.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.