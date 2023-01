Estrategia política

Siempre se dijo que, si llegaba López Obrador al poder, sería un peligro para el país, sin embargo, nunca nos imaginamos todo lo que nos afectaría. Jamás pensamos que sería tan inhumano, para dejar morir a más de dos mil niños con cáncer por falta de medicamentos, igual que a mujeres con el mismo diagnóstico. Tampoco que la corrupción, que tanto prometió desaparecer, lejos de eso, rebasara la que ya existía, igual que la violencia, los miles de asesinatos, asaltos, extorsiones, masacres, y que viviríamos atemorizados por tanta inseguridad.

Y muchos lo admitimos, nos quejamos, nos preguntamos ¿Que podemos hacer? pero otros voltean para otro lado, no se involucran en política pensando que mientras a ellos no les afecte directamente, hasta lo siguen apoyando… ¿Por qué razón? Porque cada dos meses reciben alrededor de $3,500.00 en su cuenta bancaria o en su tarjeta Bienestar.

Así con el argumento de: “López Obrador es bueno, porque me regala dinero”, todo lo demás, les vale. No piensan, que nada es gratis, ese dinero que regala, NO es de su bolsa, sino de nuestros impuestos, dádivas que hacen crecer la deuda externa que con el reciente endeudamiento aprobado por Morena de 1 billón 176 mil millones, asciende ya a 14.4 billones de pesos, la deuda más alta en la historia.

Este dinero, quienes reciben su pensión, también lo reciben, sin ningún estudio socioeconómico previo de que lo necesiten. Y para colmo, los “ninis”, jóvenes que ni estudian ni trabajan, también reciben apoyos, fomentando así, su flojera e irresponsabilidad.

Lo peor es que haya quienes creen que estas limosnas ayudan a los pobres a salir de su pobreza. Es todo lo contrario. Lo que los mexicanos requieren es encontrar trabajo, vivir la satisfacción del esfuerzo de llevar a su familia el sustento, tener la ilusión de ahorrar para hacerse de una casita, apoyar el que estudien sus hijos, y que se superen; las dádivas, además de empobrecerlos, lastiman su dignidad.

*La autora es consejera familiar.