Esteban Cantú: la otra versión de los hechos

Cuando se leen los Apuntes históricos del coronel Esteban Cantú, lo que salta a la vista es su mezcla de exageraciones y mentiras, lo que tenía como objetivo ofrecer una imagen positiva del propio coronel, como un informe de gobierno para la posteridad. Por eso mismo es necesario indagar en fuentes más confiables para escudriñar la situación del Distrito Norte de la Baja California en los tiempos en que gobernaba el coronel. Para equilibrar se debe mencionar el informe a Venustiano Carranza, escrito por dos mexicalenses temerarios, Juan Martínez e Ignacio Solís, que en julio de 1916 le escribieron al primer jefe de la nación para enterarlo de la “más espantosa de las tiranías”, es decir, para advertirle sobre el gobierno atrabiliario del coronel Esteban Cantú. Este par de bajacalifornianos, incluso con peligro de sus vidas, se atrevieron a decir lo que muchos pensaban en el Distrito Norte, pero que también muchos, por las letales consecuencias que podrían sucederles, preferían callar. Este breve informe desnuda el régimen del coronel y da cuenta de sus colaboradores, la mayoría huertistas recalcitrantes, civiles y militares que odiaban la democracia y creían en la mano dura del caudillaje militarista, tal y como lo representaba en el Distrito Norte de la Baja California Cantú en persona. Lo cierto es que a los cantuístas lo que en verdad los unía, como asevera este informe, era su amor por el pillaje, la corrupción que se alimentaba de obras públicas, donde el coronel y sus funcionarios públicos desviaban buena parte de los presupuestos a sus bolsillos.

Dos datos finales sobre el informe de Martínez y Solís: por vivir en Mexicali y estando en el mismo terreno que los cantuístas, se percataron de que no se podía confiar en Esteban Cantú a la hora de tomar partido entre los Estados Unidos y México. Por más que hablara de patriotismo, este militar huertista sólo le interesaba mantenerse en el poder y si para eso requería adherirse a los intereses estadounidenses, así lo haría. Si en sus Apuntes, el coronel aseguraba ser un defensor de la integridad nacional, en sus vínculos políticos y militares esto no era cierto. Su conducta como gobernante siempre fue protegerse bajo la sombra del vecino del norte para seguir medrando a su gusto. Carranza sabía la clase de personaje traidor que Cantú era, pero no estaba en posibilidad de retomar el Distrito Norte durante sus años de presidente. Pero el grupo revolucionario sonorense -los Obregón, Elías Calles y Rodríguezpor ser nativos del vecino estado de Sonora, entendían que Baja California era un flanco vulnerable de la soberanía nacional mientras que Cantú gobernara su parte norte. Por eso lo amagaron para sacarlo del poder hasta que lo consiguieron en agosto de 1920.

El otro punto que el informe de Juan Martínez e Ignacio Solís deja en claro es que el régimen de Cantú es un régimen de terror para cualquiera que no se pusiera del lado de los huertistas en el poder. La idea de que estamos ante un gobierno no sólo autoritario sino totalitario se comprueba en la forma en que se controlaba la prensa -sólo se admitía la que estaba al servicio del régimen, como La Vanguardia-, se controlaban las fuentes de trabajo para que sólo miembros afines a Cantú pudieran laborar en la entidad y se mantenía un aparato de seguridad y vigilancia para observar, detener y castigar cualquier tipo de disidencia que ocurriera en el Distrito Norte. Lamentablemente Carranza no le hizo caso, no investigó sus denuncias.

La imagen que deja este informe es el de una sociedad sumisa, convenenciera, hecha al vicio y a la corrupción, donde Cantú aparecía como el patriarca dizque benévolo, pero que en realidad era como cualquier otro tirano: el creador de un estado militarizado donde todos vigilaban a todos. Un porfiriato a escala regional. Un huertismo lleno de traiciones y saqueos al por mayor. Esa Baja California donde había obras públicas y esclavitud laboral, bailes de caché y persecuciones políticas, donde se podían publicar poemas patrióticos mientras se torturaba a los revolucionarios, donde se hacían carreteras para transportar las tropas a cualquier lugar del Distrito donde estas hicieran falta. Un mundo prusiano lleno de crueldades y corruptelas. El reino encantado de Cantú, que sigue siendo el que tantos cronistas difunden como historia sacrosanta y forma de gobierno a imitar. La dictadura como valor universal, como ejemplo a seguir.

*- El autor es escritor, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.