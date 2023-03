Sentarse a llorar en medio de una crisis es inaceptable, decir que somos un mal país es peor, pero sí sucede, que atravesamos por crisis, largas o cortas, fuertes o leves, pero crisis. Estamos sumidos en una, creo que es la peor porque el panorama es tan incierto.

Tenemos al presidente más votado y aceptado de la historia, López Obrador cobra más poder, pero también se radicaliza más. Hordas de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y peruanos vienen a México a adoctrinar. ¿De dónde salió izquierdista el presidente?.

Creo cada día como lo creí desde que tomó el poder que su apego al camarada Fidel y sus fracasadas e hipócritas ideas obedecen solo a su narcisismo de trascender. Así como en el PRI no puedo subir y lo hizo en “la izquierda”, jamás podría crecer en un mundo en donde se habla inglés, charlas con Merkel, Trump, Sarkozy o Selenski, ¿Putin? No hombre, ni en sueños.

Ah, pero qué tal los devaluados y desesperados Correa, Ortega, Maduro, Castillo y Diaz-Canel. Ahí México es México y López Obrador es enorme, más a punta de billetazos.

Ese es todo su alboroto: un “Simón Bolívar Macuspano”.

De sus promesas fallidas, 90 mil mentiras contadas en las mañaneras, contratos a modo, pacto con EPN, solapamiento del narco, absurdas inversiones “emblemáticas” y el círculo de poder enriqueciéndose. AMLO fue extraordinario candidato y ya es sin dudas el peor presidente de todos, y eso es mucho decir.

¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Ahí es donde creo que estamos jodidos mexicanos. Volteas a la oposición y puaffff, no hay. ¿Osorio Chong, Creel, Marko, Jesús Ortega? Bueno, pero cómo con cartuchos quemados puedes siquiera pensar algo.

¿Samuel, Colosio? Se requiere tanto que coaligar para lograrlo, que no da el tiempo, ni vemos que se trabaje en ello.

Estamos Jodidos Mexicanos porque no podremos quitarnos de encima el régimen que está formando un cóctel explosivo para quien venga sea quien sea, sin nada bueno para el país.

Estamos jodidos mexicanos porque dependemos de un macanazo de la DEA por los posibles nexos con el narco, una operación de la CIA por la “nicaraguanización” de México, undesenlace natural por la edad del presidente, un error gravísimo que haga despertar a los millones necesarios para cambiar.

Estamos jodidos mexicanos porque es evidente que vamos de bajada, solo los apegados al régimen por conveniencia aplauden y obedecen. No está en nosotros cambiar, un hombre nos rebasó y eso nos hace estar jodidos, será hasta que él quiera, hasta que él no pueda o hasta que no lo dejen.

No demerito esfuerzos legítimos bien intencionados ni llamo a cruzar los brazos, pero sí a recriminarnos por qué perdimos el peso de las instituciones y organismos vivos como la IP y peor: por qué no sabemos tener oposición.

*- El autor es periodista con 27 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de Periodismo y ha sido académico, además dirige la página www.alfredoalvarez.mx.