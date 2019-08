Estado de Derecho

Somos lo que hacemos





Debido a su cercana relación con el ex gobernador Xicoténcatl Leyva encuentro poco atractiva la figura del Gobernador Electo, por supuesto haré todo lo necesario para que su gobierno sea exitoso, a nuestro estado le urge particularmente por el cúmulo de problemas que tenemos, muchos como resultado de la incapacidad, del contubernio y de la corrupción del actual equipo de gobierno. No descalifico a Morena por ser simpatizante de otras ideas políticas, al contrario, creo que los panistas deben de estar sumamente avergonzados por el pasado resultado electoral; por lo menos los militantes que valen la pena, porque los ordinarios de poca monta, como los 21 oportunistas ex diputados ya abandonaron el barco, tal y como lo hacen las ratas antes del naufragio, igual que como lo han hecho algunos ex alcaldes, total, cada quien y la dignidad de sus acciones.

He manifestado estar en contra de la forma y del fondo de lo recientemente aprobado por el Congreso, mis dichos nada tienen que ver con mi credo político, ni tampoco con si estoy o no de acuerdo con el Ing. Bonilla; es innegable que él, al igual que todos los demás candidatos que participaron en el proceso tenían perfectamente claro la duración del término de la gubernatura, es más, Bonilla a través de gente cercana a su primer círculo intentó, en vano en dos ocasiones, hacerse del plazo de 5 años; poco importa si el argumento de que éste término será siempre mejor que una gubernatura de dos, bajo esa óptima, mañana podremos argumentar que 10 años son mejor que 6 y, si se tiene los elementos suficientes en el congreso, entonces cambiar el término, ya sea de la presidencia o del gobernador en turno. Si hoy renunciamos a nuestro derecho de defender a nuestras instituciones mañana seguramente lo pagaremos muy caro. La ley debe ser la base que nos garantice el mismo trato a todos, en ello radica la verdadera democracia, cuando mis derechos y obligaciones son los mismos que cualquier hijo de vecino, estatus que no hemos logrado cumplir ni en nuestro estado ni en el país, hoy, si alguien tiene la posición para hacerlo puede inclinar a su favor muchas de las decisiones que el estado debería tomar con absoluto apego a la imparcialidad.

Hace unos años un grupo de soldados ingresó, sin orden judicial alguna, a la propiedad de Jorge Hank en Tijuana, encontraron armas relacionadas a un crimen cometido en contra de la novia de uno de sus hijos; al final el estado de derecho prevaleció ante la abrumadora evidencia del hallazgo, los militares violaron una norma fundamental, base suficiente para garantizar que nadie, sin la debida autorización de un juez puede vulnerar nuestra propiedad privada. Hoy, si fingimos la demencia producto de nuestro desdén que termina por demostrar mayor interés por un partido de Xolos o de los Padres que la grave violación a nuestra constitución, debemos estar conscientes de las posibles gravísimas consecuencias.

Insisto, la única forma en la que el gobernador puede demostrar que no ha pactado con el nuevo grupo que está por tomar el poder en nuestro estado es publicando la declaración de procedencia de la reforma, sólo así podremos iniciar con la defensa legal de nuestra constitución. Usted decide si quiere defender nuestro estado de derecho o si un partido de béisbol es más importante.





*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.