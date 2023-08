‘Epigmanìa’

Si usted me ha leído sabrá que invento palabras y aquí va una nueva entrecomillada en el título de mi artículo. Se refiere a una manía que no está catalogada en ningún tratado psicológico. Pero, no crea que lo hago a tontas y a locas; siempre tengo un motivo preciso para crear un neologismo. En este caso se trata de la manía que tiene Epigmenio Ibarra de defender al presidente López Obrador contra viento y marea. Lo hace ante cualquier circunstancia, aun cuando se equivoca y excede, y -tiro por viaje- lo victimiza.

También sabrá que no comulgo con la forma de gobernar de un mandatario parlanchín que en la recta final de su mandato está en campaña para dejar apalancada a su sucesora en la presidencia de México. Y, ante cualquier crítica, Epigmenio declara en forma ardiente y virulenta que existe una alianza ideológica entre medios, periodistas y columnistas que injurian al presidente con saña.

La manía de Epigmenio postula que Andrés Manuel nunca la riega. Jamás, en ningún caso: llueva, truene o relampagueé. Su palabra es dogma, doctrina, ley. Y, al que no esté de acuerdo con él le cae el chahuistle… y a veces también el SAT.

Epigmenio, fundador de la productora Argos Comunicación y ex corresponsal de guerra, tiene aplomo, facilidad de palabra y talante de adalid que primero se muere en la raya antes de que cualquiera ose criticar a su señor presidente, al que califica como el mejor que ha tenido Mèxico solo después de don Benito Juárez.

Pues allá él y sus delirios; pero, lo que no puede ser es que todos, siempre y sin chistar lo tengamos que apoyar. Afirmando que la salud, la seguridad y la educación pública que se viven hoy en México son las mejores que podamos tener. Y, el que diga lo contrario es aliado del conservadurismo, el neoimperialismo y el anti-mexicanismo.

LA PALABRA DE HOY: MANÍA

Proviene del griego y se equipara con furia, rabia, excitación, frenesí, histeria… “pasión exacerbada”. Al pasar al latín cobró sentido como “cierto grado de locura”. En la actualidad es adicción. Sentir un deseo compulsivo hacia algo o alguien, ejemplo: ¡Delirante Epigmanìa!

DE MI LIBRERO: EL SEÑOR PRESIDENTE

Ya lo he señalado en este espacio, la novela “El señor presidente” del Premio Nobel de Literatura, el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, inaugura un nuevo género: “La novela del dictador”.

Asturias se tardó más de una década en escribirla (1920-1933) y después tuvo que esperar trece años porque su publicación estuvo prohibida. Otro dato importante es que instauró el estilo que conocemos como “realismo mágico”…

También hace uso del ultraísmo que es la combinación de imágenes con metáforas para recrear los terribles efectos de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, quien figura poco en la novela; pero su pernicioso gobierno es fulminante…

Gran parte fue escrita en Francia y publicada en México en 1946; “El señor presidente”, Cabrera Estrada, brutal represor en su tiempo defendido con la “Estradamanía”.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.