Entre más fracasos mejor

Hay una teoría que se basa en lo siguiente, y es el hecho de que la mayoría de las personas nos aterra mucho el rechazo, el que nos digan que No a lo que proponemos, y muchas veces por culpa de este temor dejamos pasar o escapar muchas oportunidades.

EJEMPLO

Es el caso de una tienda de ropa para varones, donde el vendedor gana en base a comisiones. Un día se encontraba de visita en la tienda el gerente de ventas de la cadena, y a uno de los vendedores le toca atender a un prominente hombre de negocios que llega y hace varias compras, terminando con una muy buena nota de ventas para el empleado que lo atendió. Este se acerca muy orgulloso con el gerente y le comenta lo que acaba de lograr. El gerente lo felicita, y acto seguido le pregunta al vendedor a que fue lo que le dijo No el cliente. El empleado le contesta que se llevó todo lo que quiso, entonces el gerente le hace ver que le faltó preguntarle qué más podía ofrecerle, qué más podía necesitar. Si el cliente no te dijo No quiere decir que te conformaste con lo que ya llevaba, y la nota pudiera haber sido más alta.

FÓRMULA

Cómo evitamos el fracaso y el rechazo eliminamos muchas oportunidades de logro. Qué pasaría si en lugar de estar buscando únicamente el Sí tuviéramos un empeño por procurar los No, pienso que se lograría muchos más éxitos en lo que emprendamos.

Pongamos ahora el caso de una persona que renta copiadoras a empresas. El ya sabe que de cada 10 que visita cada semana una es la que le renta una máquina. El lunes el primer cliente visitado le renta la copiadora, ¿que hace entonces? Prácticamente deja de hacer visitas, y se pone a hacer otro tipo de labores. Pero si su meta es 9 No y 1 Si entonces le hace falta conseguir los No, y por lo tanto sigue visitando, y muy probable llegue otro Sí en esas visitas

Entonces cuando tus metas son tantos fracasos para un éxito le dejas de tener miedo a aquellos porque estás consciente de que llegarán éstos irremediablemente. Conclusión: la fórmula del éxito es entonces a mayor números de fracasos es idem el éxito a lograr. Y entre más grande sea el nivel de propuestas rechazadas, mayor será el éxito también. Por eso la importancia de pensar en grande también cuando se trate de fracasos. Imagínate si la persona que renta copiadoras empieza a visitar empresas que necesiten 5 copiadoras en lugar de una sola: ¡Much better dijo la italiana!…¡Feliz domingo!

*- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.