En camino a la dictadura

La aprobación esta semana de la iniciativa para que la Guardia Nacional sea parte del Ejército, es una desgracia enorme para nuestro país. Los senadores de Morena, sus partidos satélites, y la repentina alianza del dirigente del PRI Alito Moreno y algunos de sus senadores votando a favor, lograron que México sea un país que, de no revertirse esta iniciativa, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, iremos camino a una dictadura que jamás habíamos imaginado ni deseado.

¿Por qué la SCJN puede revertir este albazo? Porque lo aprobado es una ley secundaria, que viola la Constitución, ya que para hacer este cambio, se requiere primero cambiar el Art. 129 de la Constitución. Una ley secundaria nunca puede estar por encima de la Constitución del país.

Claro que no es la primera vez que López Obrador pisotea la Constitución, y que fue él quien puso a algunos ministros de la Corte, con el fin de tenerlos de aliados para sus pretensiones, no siendo precisamente respetar la ley. Recordemos cómo gritoneó en una de sus mañaneras ¡No me vengan con que la ley es la ley!, esa, que, por cierto, juró cumplir y hacer cumplir y no lo ha hecho.

Lo que estamos viendo es una enorme hipocresía, de López Obrador, y sus aliados, mismos que, cuando Peña Nieto y Calderón en su momento, quisieron pedir apoyo al Ejército para enfrentar a los carteles del crimen organizado, López, Fernández Noroña, Citlali Sandoval, y Mario Delgado, entre otros, se rasgaron las vestiduras, oponiéndose a estas decisiones con buenos argumentos.

Al respecto, el Senador Álvarez Icaza, antes de la votación, proyectó un video en el pleno, en el que Mario Delgado en 2017, siendo senador de Morena declaraba en tribuna lo siguiente:

”Nuestro país camina en la cuerda floja del autoritarismo militar. Los muertos de Peña y Calderón, suman más de 210 mil, el país sigue cayendo en una espiral de sangre y violencia. La demanda para que el Ejército siga haciendo labores de seguridad pública, va a aumentar, con mayores casos de violaciones a derechos humanos. Para el Ejército tampoco son buenas noticias porque esta ley desaparece todo el incentivo a que se formen cuerpos policiales profesionales y suficientes para regresar al ejército a sus tareas constitucionales. Hoy quiero darle voz a quienes no la tienen, esas voces incómodas que muchos de ustedes quisieran no existieran: las voces del dolor de las viudas, las madres, los hermanos, que lloran y reclaman la injusta muerte de sus familiares inocentes, o de los sobrevivientes que les cambio la vida para siempre. Si la consigna ha doblegado la razón, espero que cuando menos permanezca abierto su corazón”.

Esto provocó la furia de los morenistas, pero no evitó traicionar a México por servilismo a su amo, olvidando su responsabilidad y que los cargos son transitorios, pero la vergüenza será para siempre.

Podemos preguntarnos: ¿Cuándo cambiaron su lucha? ¿Dónde quedaron sus ideales? ¿Dónde su congruencia? Desafortunadamente nunca existió, solo fue una bandera utilizada para llegar al poder, otro engaño más, encabezado por López Obrador traidor a la Patria y asesino de nuestra Democracia.

¡Mujer mexicana forja tu Patria¡

*- La autora es consejera familiar