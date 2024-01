Elecciones e incertidumbre

Corren los primeros días de este 2024 y la lucha político electoral empieza a sentirse en un Baja California que se debate entre una Tijuana violenta; una capital del estado que está inmersa en señalamientos por la deficiente prestación de servicios públicos, sobre todo en lo relacionado en los temas de bacheo, además de municipios como Rosarito, Tecate y Ensenada con creciente actividad delictiva.

Enfrenta BC una de las contiendas más grandes y delicadas, está en disputa la continuidad de Morena en los ayuntamientos, congreso y por ende en la gubernatura, como una antesala de un no tan lejano año 2027. Con una oposición en gran medida absorbida por el partido guinda en su alianza de “Sigamos Haciendo Historia”, entre Morena, Verde Ecologista, PES y Fuerza por México.

Una alianza entre PRI y PAN, partidos sumidos en sus siglas, cuyos dirigentes ciertamente se defienden bajo el argumento de que los malos priístas y panistas ya se fueron de estas organizaciones y solo se quedaron los buenos y comprometidos con los cambios.

Un PES que en Mexicali no va en alianza y que busca ganar la alcaldía; que mantiene una contienda interna entre el dirigente municipal de este organismo en la capital, Carlos Patiño y la ex conductora del clima del canal 66, Stephany Ramírez López.

Un PT que podría llevar de candidata a la alcaldía mexicalense, Guadalupe Mora, quien fuera presidenta municipal por siete meses en Mexicali, cuando la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda dejó el cargo.

Con una hegemonía total de Morena en los últimos tres procesos electorales en Baja California (2018, 2019 y 2021) este 2024 el gran reto de la oposición es al menos ganar una alcaldía y algunos distritos locales.

Un panorama que no luce alentador para la oposición que lucha por consolidar un perfil de candidato capaz de arrastrar el voto ciudadano.

En las últimas tres elecciones Morena y sus aliados han ganado todo en la entidad, la oposición desde el 2016 no gana ni un distrito.

En 8 años sólo han obtenido espacios plurinominales.

Hace meses había entusiasmo con el efecto de la pre candidata Xóchitl Gálvez donde muchos decían aunque no gane nos va ayudar mucho, pero a la precandidata se le acabó la "gasolina" y todo es incertidumbre en su campaña.

Con el descrédito de las marcas PAN y PRI sin duda que necesitan llevar de abanderados personajes reconocidos con los menos negativos con los ciudadanos, que les permitan sumar sufragios.

No sabemos si Morena realmente se fortalece llevando al PES en la zona Costa, en función del escepticismo que ha provocado en la militancia de Morena, sobre todo en la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown.

No ir con el PT de Jaime Bonilla también es un tema importante, donde seguramente el ex gobernador apostará no por ganar espacios para su partido, sino buscar la manera de que pierda Morena, aunque se tenga que aliar con panistas o priistas.

Habrá que estar al pendiente de los morenistas que no sean favorecidos con las candidaturas como puede ser el caso de la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero. Más allá de este panorama que podría beneficiar a la oposición, se ven pocos escenarios para que el PAN y el PRI pueden arrebatarle al partido guinda espacios importantes, en las elecciones de este año.

La verdad sea dicha

*- La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali