El valor de la vida

En estos tiempos, defender la vida del ser humano en cualquier etapa, se ha visto como algo “políticamente incorrecto”, son muy pocos, sobre todo cuando tienen un cargo, los que tienen la valentía de expresarse a favor de la vida. ¿Por qué? Por miedo quizá a perder prestigio, o a poner en riesgo su carrera política. Por eso, cuando alguien se atreve a hacerlo, hay que felicitarlo y tomarlo en cuenta.

Esto sucedió recientemente cuando la Senadora Martha Márquez abordó al presidente de la SCJN Arturo Zaldívar, y le mostró una cartulina. El, creyendo era un mensaje de apoyo, se acercó sonriente, llevándose una gran sorpresa. El mensaje decía: ministro presidente Arturo Zaldívar: Si su mamá lo hubiera abortado, usted no sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Una gran verdad. “Es fácil apoyar el aborto, cuando NO eres tú al que van a matar… Desde luego esta noticia no salió en la prensa, pero gracias a las redes sociales pudimos enterarnos.

Hoy día a muchas chicas, se les hace tan fácil abortar a su hijo, claro, no lo llaman así, los promotores de la muerte le dicen “Producto” Y bueno ya cosificado el hijo, es más fácil deshacerse de él, aunque toda la vida lleven en su conciencia la cruda verdad: Permitiste que asesinaran un ser indefenso que además era tu hijo…. ¡Qué terrible es esto para cualquier mujer!

Anda circulando un video en redes, que ojalá muchas chicas lo vean y lo difundan.

Se trata de un ventrílocuo, con un muñeco en su mano a quien le da vida, haciéndole esta pregunta: Si en esta sala estuviera tu mamá, ¿Qué sería lo primero que le dirías? ¿Que sería lo primero que saldría de tu corazón? El muñeco contesta: Le diría ¡Gracias! - ¿Gracias? ¿Por haberte dejado en un hospicio huérfano, por haberte abandonado? –No, gracias por haberme regalado los nueve meses más importantes de mi vida. Gracias porque no me abortó ¡Algo me tenía que querer! Me guardó por nueve meses en su vientre, aguantó dolor, incomodidad, tal vez ese era el único propósito de ella, traerme al mundo, y lo hizo. Yo no sé porque ella me abandonó, yo no sé si no tenía dinero, no sé si tenía miedo, no sé si la obligaron, lo único que sé, es que me guardó nueve meses en su vientre. ¡Cómo no darle las gracias por haberme dado la vida! el resto..., no cuenta. Me dio la oportunidad de conocer este mundo, me dio la oportunidad de ser más importante que los ángeles. La vida es el mejor regalo que tus padres te dieron, es tan valiosa, que la cuidas, es tan valiosa, que gastarías todo tu dinero para curarte. ¿Sabes? No existe un papa perfecto, no existe una mamá perfecta, porque ni siquiera tus padres al traerte a este mundo, te pensaron, ni te dieron a escoger cuando naces, la hora, ni que sexo vas a ser, porque tú primeramente naciste en el corazón de Dios, Él fue quien te dio la vida…

Amar la vida del más indefenso y respetarla, es amar y promover la paz para las naciones.

* La autora es Consejera Familiar.