El transporte público ¿será el fiel de la balanza el día D?

Aún no comienzan las elecciones, pero todo parece indicar que lo que sería un día de campo para Morena y sus aliados, no sucederá tal cual, la candidatura confirmada de Jorge Hank por el PES, junto a la incursión de Julián Leyzaola; así como las negociaciones formales del frente opositor con Lupita Jones, harán que el voto se fragmente tanto, que cada sufragio será muy útil.

Existen pocos grupos verdaderamente organizados en el estado que son realmente independientes, es decir, sin compromisos, pues la mayoría ya tiene una filiación política o tiene “entregado su amor” para algún lado u otro.

Respecto a las encuestas, si bien Morena no deja de ser el coloso electoral con unos 40 puntos en las preferencias, hemos visto el fenómeno que significa la definición de candidatos, por ejemplo el PES, antes de que Hank confirmara su candidatura, no figuraba en las encuestas, hoy afirman que el PES ya tiene al menos 20 puntos y en Tijuana la cifra podría ser mayor.

En las elecciones por lo general la tendencia es que los candidatos con menores puntos, pero con buena expectativa subirán, ya sea “robando” algunos votos del candidato fuerte o convenciendo a los indecisos, una de las estrategias políticas que se usan mucho es el que hacer alianzas con los grupos organizados.

En BC, muchos se han jactado de representar miles y miles de votos, un claro ejemplo para mal es el de las congregaciones cristianas, por años han vendido una supuesta operación electoral de su feligresía y si bien lo han intentado, se ha demostrado que los religiosos poco mueven en votos contantes, ¿la prueba? Todos los partidos de marcada filiación religiosa han perdido su registro como es el propio PESBC o Transformemos, es decir, votos no mueven.

No obstante, existen grupos bien organizados, un ejemplo claro de ello son los transportistas, no aquellos que están peleando concesiones cada trienio ni mucho menos, sino aquellos grupos que por años se encuentran organizados desde décadas que cuentan con una base de trabajadores que junto a sus familias, al menos en Tijuana representan unos 40 mil votos, es importante recordar que Leyzaola perdió en 2016 por 8 mil votos “oficialmente”.

Hoy por hoy, esos transportistas que en verdad están organizados, que ya no andan peleando las migajas, aquellos de años que están encumbrados y si saben de su negocio se encuentran “sueltos”, parece ser que ciertos grupos internos de las administraciones públicas los han olvidado y eso ha hecho que se encuentren sin ningún tipo de compromiso, mas no por ello esto no significa que hayan dejado de representar una enorme fuerza en el pulso político, sobre todo de Tijuana.

Después de que el PRI y PAN los dejaran sueltos y nadie en Morena “los haya agarrado”, podría ser que en una elección sumamente cerrada, grupos organizados como los del transporte público puedan ser el fiel de la balanza que les representen los puntos necesarios para que el ganador de las próximas elecciones tenga un triunfo contundente y evite terminar en los tribunales. ¿Será?

*- El autor es periodista con 25 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de Periodismo y ha sido académico, además dirige la página www.alfredoalvarez.mx.