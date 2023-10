El terrorismo y AMLO

Nada que ver se podría afirmar entre el presidente Andrés López Obrador y el título de este envío tiene como fin, molestar a Obrador responsable de la administración del país.

Pero no. El oportunismo de los presidentes de México, lo decía en mi columna anterior, es fundamentalmente acomodaticio; ni con Dios ni con el diablo. Así de fácil. Lavarse las manos para no espinarse, para no comprometerse. Obrador hoy, idéntico a los presidentes de ayer que tanto critica y que presume con su frase “No somos iguales”. No tomar partido con respecto a el ataque del grupo terrorista Hamas a Israel, sería justificable, si esta agresión no tuviera su origen en el terrorismo; vaya, una guerra no declarada entre ambas naciones. No fue así. Hamas atacó a Israel sin previo aviso y logrando una masacre anticipada, con alevosía y con ventaja. Ningún acto

terrorista justifica “hacerse de la vista gorda”. Tal parece que en México este disimulo; no reprobar el ataque de Hamas a Israel es en extremo criticable. Pero nada es de extrañar. El terrorismo provocado por los distintos carteles del crimen organizado contra el Ejército, la Guardia Nacional y la policía del estado en las distintas carreteras del país tampoco merece una respuesta contundente, firme de AMLO. Contra este tipo de terrorismo y que incluso así ha sido calificado por algunos congresistas de Estados Unidos, lo que Obrador rechaza. Otro tema sin duda. En el mapa mundial de las naciones se muestra en los distintos noticieros, a países en azul, toda Europa y parte de América que se declaran abiertamente; rechazan, protestan por este terrorismo de Hamas contra Israel. Los países comunistas que callan o incluso aprueban la agresión sorpresiva de Hamas a Israel se encuentran en gris. México aparece en el citado mapa en gris. Nuestro país por determinación unilateral, como acostumbra Obrador, se convierte sin más en un país comunista, así no lo sea; vea usted el oportunismo; el no estar con Dios no con el diablo; es una especie de cálculo politiquero. Así fueron los priistas de ayer; así es nuestro presidente. Somos solidarios con la conducta de los comunistas, pero el capitalismo en México “hace su agosto”. ¿Te das cuenta…? Está claro que el liberalismo económico del que disfrutamos los mexicanos nos convierte en un país en desarrollo y crecimiento, y si así es y AMLO lo sabe, permite y promueva, para qué tanto coqueteo con los comunistas. No me sorprende el hecho porque desde hace cincuenta años vengo conociendo a los políticos de esta tierra de mestizos: blancos, indios y mestizos somos. Por cierto, y me salgo del tema, ver en los noticieros los rostros de los miles de jóvenes de la Franja de Gaza, recogiendo sus muertos y heridos, sin duda, razono: eso somos, árabes, igual que los españoles. O más claro aún: en su gran mayoría los españoles son árabes. El desarrollo económico de México no se debe a los apoyos de Obrador a la pobreza, que quede claro, sino al liberalismo económico en que vive el país. Es fundamental, muy importante, en consecuencia reitero ¿por qué tanto coqueteo con Venezuela, Cuba o Rusia? En el caso de la nación de Rusia y Ucrania, AMLO procedió de igual forma: el ataque de Rusia a Ucrania fue brutal; Obrador permaneció callado. La mayoría de países en el mundo lo reprobaron. “El respeto al derecho ajeno es la paz”, pensamiento sin duda trascendente, pero mucho me hubiera gustado conocer la opinión de Juárez en torno al asunto que trato (naturalmente imposible).

Y termino: Me resulta imposible entender a los principales dirigentes palestinos de Hamas, y sobre todo a los más fanáticos que son sin duda quienes ordenaron el ataque sorpresivo a Israel que a la vez fue una masacre de israelitas, como, conociendo el poderío militar de Israel decidieron la agresión sorpresiva. Solo el fanatismo es capaz de generar esta guerra. Consecuencia: Israel con todo su poderío militar está provocando una masacre en la población del norte de Gaza; a la vez en extremo criticable. La guerra debe terminar; urge que los líderes de ambas partes lo acuerden y la decidan. En esta negociación urgente sin duda, se le concede la razón a López Obrador

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.