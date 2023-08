El terco orgullo de no dejarse querer. Esa necesidad insana de creer que puedes hacerlo siempre sola. El temor a pedir ayuda. La pretensión de demostrar que no necesitas de otras personas cuando te enfrentas a un reto o una adversidad en tu vida.

Pues la vida me enseñó que así no funcionan las cosas, dejarse ayudar, es aceptar el inmenso amor que existe a tu alrededor, y que en ocasiones, sueles ignorar por construir barreras imaginarias de vanidad.

Soltar las manos, dejarse caer de bruces, y reconocer que existen personas dispuestas a sostenerte, es la lección más hermosa que he aprendido a mis casi cincuenta años de vida.

Después de sufrir un accidente que casi me hace perder la vida, al volver a abrir los ojos, la claridad sobre lo que vale la pena en este mundo es deslumbrante. La vida te hace comprender, en mi caso con una lección muy dura, que la soledad es solo un membrete que uno se coloca equivocadamente. Es tanto lo que hay a nuestro alrededor, pero la mayoría de las veces nos negamos a verlo.

Ante la incapacidad de salir adelante yo sola, luego de una lesión severa de columna, solté el cuerpo, le transferí mi pesada carga a Dios y el amor llegó a borbotones, en los rostros de mis amigos, en las visitas de mi familiares, en las flores moradas, las tarjetas de colores, la ayuda desinteresada, el tiempo compartido, las largas horas de conversaciones, en las donaciones, los platillos cocinados con amor, en cientos de mensajes, en oraciones y plegarias.

Tenía tanto, y no lo sabía. Tenemos tanto, y no lo sabemos.

A veces debemos reconocer que no podemos, para encontrar el amor y la caridad del otro lado del orgullo. Recibir es un acto de humildad, es dejar tu soberbia a un lado al pretender que puedes con todo.

Esta experiencia me dejó una inmensa lección sobre la necesidad que tenemos los seres humanos de recibir amor y la triste negación a aceptarlo. También, me dejó el persistente compromiso de dar tanto amor o más, del que he recibido.

La vida se define en dos pequeñas acciones, dar y recibir. Si lo quieren describir teológicamente, es la virtud del cristianismo que consiste en amar al prójimo como uno mismo.

Yo se los puede describir, como la forma más hermosa de ser feliz.

*- La autora es periodista independiente para medios internacionales.