El primer tercio

SEGUNDA PARTE

En la colaboración anterior hice un recuento general del segundo informe de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, en el que abarqué el giro político que le estampó, algunos indicadores sobre la pobreza -que nos indica ha bajado-, la asistencia a grupos vulnerables o poco protegidos, apoyándolos para mejorar sus condiciones de alimentación, vivienda, pensiones, a personas con alguna discapacidad física, menores de edad en cuestiones de educación y protección a mujeres agraviadas, por ejemplo.

Adelanté que existían más temas a comentar como salud, infraestructura, el sector privado dentro de la economía y competitividad de Baja California, así como la seguridad.” Sin salud, no hay

nada” o “primero es la salud” son frases muy populares y tienen razón, pues todo lo demás es secundario si se carece de ella. Esas han de ser algunos de los razonamientos de la gobernadora y su equipo, para haber destinado algo así como 615 millones de pesos para construir el Hospital General de la zona este de Tijuana y en los siguientes meses un hospital de especialidades en Ensenada, por medio de IMSS Bienestar: aquí sólo quiero comentar que también en Mexicali deben evaluarse como estamos en infraestructura hospitalaria, particularmente por el impulso que estamos teniendo en la capital de Baja California por nuevas inversiones y ampliaciones de empresas ya establecidas, así como por la dinámica poblacional y también, porque no señalarlo, de los flujos de migrantes en la zona.

Ahora algo sobre el sector privado vinculado a la economía. Por ejemplo, reseñó que la inversión extranjera directa, fue superior a los 4 mil millones de dólares, reflejándose eso en más empleos, mayores salarios y ampliarse la derrama económica, factores que en combinación también ayudan a que se reduzca la pobreza laboral. Nuevamente el negrito en el arroz: decir que “Adiós a los trabajos de mano de obra barata como decían los neoliberales.

Considero que la mención no era adecuada, a pesar de que se generara bienestar, porque los que generan los empleos productivos son precisamente los participantes en la iniciativa privada, es decir, empresas manufactureras, constructoras, parques industriales, comercios y servicios diversos. Esos que participamos en el sector formal somos los que día a día tenemos que esforzarnos por pagar un sueldo, proporcionar prestaciones incluso superiores a las definidas por ley, pagamos contribuciones a la seguridad social y por si fuera poco, por generar empleo tenemos que cubrir un Impuesto Sobre Nómina.

Con referencia a la seguridad, del informe detecto la precisión de que hace dos años se recibió un estado con índices delictivos a la alza, los cuales ahora se van reduciendo por haber capacitado a más de mil policías y colateralmente se ha hecho un esfuerzo financiero para ofrecerles mejores prestaciones y sueldos. Bien por la mejora en las condiciones de los integrantes de la policía, esperemos que realmente eso apoye a reforzar la confianza ciudadana o al menos generar entre la población una mejor percepción de seguridad.

Estaba olvidando incluir el medio ambiente. En el segundo informe fue señalado que bajo el programa “sembrando vida” que yo entendía era más para el campo, se crearon dos grandes parques en Tijuana y aquí en Mexicali (Laguna México). Bien por esas áreas que servirán de pulmones en ambas ciudades, lo que no me pareció bien la referencia a que antes no se hacían obras de esa magnitud porque había gobiernos insensibles y neoliberales; nuevamente un espejo político y picante del mandatario federal, del que muchos empiezan a cansarse. Comento esto, porque lo más liberal que puede haber en la materia es desarrollar fuentes alternativas de energía y uso racional de recursos naturales, lo que está mal visto en los gobiernos actuales.

Hasta aquí un reducido repaso sobre dos años de gobierno. Veamos que pasará en el tercero.

* El autor es expresidente de Index Mexicali.