El primer año de Norma

Hace años que conozco de Norma Bustamante. Culturera de hueso colorado. Amante de las letras. Columnista. Teatrera. Escritora. Dramaturga. Docente. Promotora del arte. Comunicadora. Cuenta cuentos. Locutora. Presentadora de Noticias.

La vi desarrollarse en esas facetas, que a título personal, son el deleite de los que amamos el arte y nos dedicamos al oficio de escribir. Luego, desde la lejanía, me enteraré de su candidatura a la alcaldía de Mexicali.

Aunque ya había pisado sutilmente el servicio público, como directora de Comunicación Social en la administración del priista Samuel Ramos, le precedieron la dirección del Centro Estatal de las Artes en épocas panistas, luego la del Instituto Municipal de Arte y Cultura, de las que salió despejada.

Con mis años de periodista y conociendo las entrañas de la política, cuando supe que sería postulada por Morena para la presidencia municipal, tuve el presentimiento que esta vez sus zapatos no iban a lucir tan limpios. Y no me equivoqué.

Es verdad, el canto de las sirenas adormece los sentidos. Pero la edad nos brinda experiencia, para saber cómo decidimos dejar escrita la historia de nuestras vidas. Como Bustamante, otros grandes de la literatura y artistas también se han estrellado con la política, y pasan a ser peones de los partidos políticos que los usan como ganchos para atracción de votos y posiciones en el poder.

Una serie de irregularidades exhibidas por la periodista Dianeth Pérez Arreola, donde da a conocer los jugosos contratos publicitarios al Canal 66, televisora en la que la alcaldesa laboró durante años, no la dejan bien parada. Aunando, que su ex patrón, Luis Arnoldo Cabada, aparece en la escena actual como un personaje con bastante influencia en el Ayuntamiento, y siendo mal pensada, con visibles aspiraciones políticas.

Entre sus protegidos destaca Omar Landa, quien ha sido cuestionado en repetidas ocasiones por su desempeño al frente del Patronato de las Fiestas del Sol. La respuesta de Bustamante ante las quejas expuestas públicamente, sigue siendo el silencio que respalda el encubrimiento a la verdad.

Recientemente la presidenta Municipal presentó su Primer Informe de Gobierno donde resalta sus logros en materia seguridad pública, igualmente cuestionables. En la sala “Auka”, del Centro Estatal de las Artes de Mexicali, la alcaldesa presentó en video sus “resultados y metas cumplidas”, en una ceremonia que fue calificada por algunos como exclusiva y “fifí”.

Frente a una administración desgastada prematuramente, Bustamante recibió las críticas de la oposición, temas como la inseguridad y la mala calidad de las calles de la ciudad fueron expuestos. Así, como la necesidad de contar con una “verdadera agenda ciudadana”, donde se priorice a las familias, comerciantes, ecologistas, taxistas, mujeres, personas con discapacidad y migrantes.

“Les concedo razón a todos, son demandas ciudadanas importantes que no se niegan, lo único que quiero afirmar es que estamos sobre ellas”, les replicó Bustamante, sacando esa parte interna que la caracteriza como una mujer que acepta la autocrítica y sabe discernir entre lo blanco y negro.

Sé que Norma, sigue siendo Norma. Quizás solo eligió el camino incorrecto.

Tal vez, decidió por un momento abrir el libro de tapas gruesas color verde oscuro, y ser Cathy Ames, de “Al este del Paraíso”.

Aunque en el fondo, Laura Avellaneda y Fermina Daza, aún siguen ahí.

*-La autora es periodista independiente para medios internacionales.