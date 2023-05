El peligro en el que estamos

Decía Goebbels, el estratega político de Hitler: La mentira repetida una y otra vez, hace que el pueblo la crea.

Esta estrategia la sabe bien López Obrador; en el tiempo que tiene “gobernando”, si a algo se ha dedicado es a mentir, a dividirnos, poniéndonos unos contra otros, para continuar haciendo lo que quiere con el apoyo de sus útiles incondicionales. A éstos los llama “pueblo sabio y bueno”, aunque muchos de ellos, sean tan ignorantes que no se dan cuenta que son parte de su plan para destruir al país y seguir en el poder. Por eso, hoy cualquier persona sin estudio tiene cabida en Morena. Muchos de sus legisladores no terminaron la primaria, no saben leer un discurso en tribuna. Pero no le importa, con tal de que voten a favor todas las reformas que les envía, sin siquiera leerlas ni ser conscientes del daño que le hacen al país, como sucedió ésta semana con el paquete de reformas aprobadas sin análisis ni sustento jurídico alguno, por diputados y senadores de Morena y sus aliados.

Tenemos un presidente dedicado a incrementar el odio entre los mexicanos, que en lugar de unirnos con metas comunes para el país, como generar desarrollo, ha producido ocho millones más de pobres. En lugar de generar las condiciones para que haya riqueza para todos, promueve que nos conformemos con un par de zapatos. En lugar de combatir a los delincuentes conforme a la ley, los abraza porque “merecen respeto”. En vez de visitar mandatarios de países europeos, asiáticos, norteamericanos, para generar inversiones, se alía y apoya a países gobernados por dictadores, para que sigan enriqueciéndose y matando de hambre a sus correligionarios.

La manipulación que ejerce un presidente como se ha visto en países comunistas, es tan grande, que termina el mismo pueblo manipulado pidiendo que su país sea destruido. ¿Cómo? Odiando y amenazando a empresarios que generan empleos dignos, tachándolos de gandallas y explotadores. Atacando a los profesionales del periodismo que informan con la verdad, ellos son chayoteros, vendidos, corruptos… Restringiendo las libertades fundamentales, como de educar a los niños de acuerdo a los valores y principios de sus padres, sin derecho a defenderlos, imponiendo desde las escuelas ideologías perversas, robándoles su inocencia para conducirlos a una erotización inadecuada a su edad. De igual forma, atacando la libertad de culto, persiguiendo y asesinando sacerdotes, y líderes religiosos, cerrando iglesias, como ya empezamos a verlo en México, y sucede en Nicaragua, Venezuela, Cuba, etc.,

En éste peligro real para nuestro país, ¿Con quién contamos? ¿Con los partidos políticos? NO. Todos ellos están sujetos a los millones de pesos que reciben del gobierno, cuidan sus intereses, NO los nuestros.

Somos los ciudadanos, si, los conservadores, que queremos conservar nuestros valores, nuestras libertades, nuestro patrimonio, los patriotas que en verdad amamos a México y queremos dejar un país libre a nuestros hijos, quienes UNIDOS tenemos el deber de defenderlo de ese “extraño enemigo” que al no actuar, le damos el poder de destruirlo.

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

*- La autora es Consejera Familiar.