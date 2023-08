El mejor Presidente

No una vez, ni dos, en varias ocasiones me han expresado personas, incondicionales de Obrador, que no debe haber confusiones, que sin duda tenemos al mejor presidente de los últimos sexenios. Los mismos funcionarios hoy, repiten lo mismo. Existe una enorme confusión en esta apreciación. Pero la “gente”, el pueblo mismo está convencido de esta realidad; una realidad por cierto discutible. He aquí un ejemplo: En estos días, al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo están obligando a presentarse en la Corte de ese país, acusado de boicotear el resultado de las elecciones federales en donde fue el triunfador Joe Biden. ¿En qué consiste la importancia de este comentario? En que nuestro presidente ha manifestado una y otra vez un criticable menosprecio a los mandatos de nuestra constitución. A la Corte en México hace lo posible por transformarla y someterla a sus objetivos políticos; que si la Corte mexicana le ordenara presentarse a fin de rendir aclaraciones de su permanente desacato a los mandatos constitucionales, nuestro presidente, con todo el poder que tiene, se negaría a asistir, sin más, incluso desoír la orden contestando con insultos y arguyendo que no será trofeo de los conservadores; de los corruptos oligarcas. Aún más, fin de sustentar lo que trato en este envío: dos ex presidentes sudamericanos han tenido que responder con cárcel o abandono del poder por orden de las cortes o mandato constitucional de aquellos países. Lula da Silva, hoy presidente por segunda vez, en años pasados fue castigado con cárcel. Otro ex presidente de América del Sur fue Evo Morales, de acuerdo con datos del internet, el ejército lo sacó del poder, más lo que importa en este comentario no son las causas e historial de Evo Morales, sí mis comentarios. No fueron presidentes intocables como lo es hoy en México Andrés Manuel López Obrador. La pregunta fundamental es: ¿Este menosprecio de Obrador a la Constitución, a la Corte, al INE, etc. lo convierte en el mejor presidente que hemos tenido…? ¿O su persistente afán de atacar y dividir a la población entre conservadores y “revolucionarios”, entre perversos corruptos y buenos? Los buenos son todos los que apoyan a él y a la 4T; los perversos están representados por el montón de “corruptos”. Reitero, ¿esto lo convierte en el mejor mandatario en México de las últimas décadas?

¿Quién de sus admiradores me contesta esta pregunta de los “sesenta mil”? Este comentador, obviamente, no pertenece a ningún grupo o partido político. Aclaración necesaria para no ser incluido dentro de los conservadores “enemigos” de Andrés Manuel Obrador. Y debo puntualizar: que está atacando de fondo la tradición de corruptelas de este país e impulsando un definitivo cambio en la administración pública; y es, un gobernante transformador, eso es innegable. Otro tema por cierto que requiere de puntualizar paso a paso, con hechos, la trayectoria histórica de sus transformaciones. Ya para terminar, un incidente que personalmente me incurrió: en extremo relacionado con el asunto que trato: hace unas dos o tres semanas los salvajes “mocha” árboles, de la CFE destrozaron mis ya añejos eucaliptos para proteger el alambrado de la empresa “nacionalista” (lo dice Obrador). Me parece correcto, se vale, pero por la tonelada de ramas que cortaron tuve que pagar mil pesos para tirarlas al basurero. La CFE es la representante máxima, por excelencia, de nuestro ¡mejor presidente! ¿Podrá representar este abuso de la CFE, con holgura, con justificación, a los protocolos administrativos, al mejor presidente que hemos tenido? La falta de energía eléctrica de muchas familias en Mexicali y el “tortuguismo” para resolver el problema que se padece en este “infierno”; por el afán permanente de nuestro mandatario de mantener el “nacionalismo” cardenista de la CFE; por ese motivo lo convierte en el mejor presidente. Y para terminar, mi columna va dedicada a Claudia Sheinbaum, que en su discurso de Tijuana presumió en alta voz que: tenemos al mejor presidente, y agrego yo: que lo admiremos e incluso lo adoremos; y a la vez a Manuel Bartlett director de la CFE, en extremo protegido por el hoy presidente, y ya me voy... ¡Viva México!

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.