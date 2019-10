El fin del PAN en BC

Hace 30 años iniciaba la historia, Ernesto Ruffo Appel subía al poder en Baja California como el primer gobernador panista del país. El suceso fue como un baldazo de agua fría para el priismo nacional y una esperanza para los partidos de oposición de verse en un futuro gobernando una entidad.

Recordaba con algunos amigos la cobertura periodística que hacía de las campañas para el canal 12 de Tijuana. Recuerdo las grandes concentraciones para conocer al candidato del PAN, al ex alcalde de Ensenada que se enfrentó a Xicotencatl Leyva Mortera. También hablaba de la “Rufomanía”, de cómo cientos de jóvenes se lanzaban a los cruceros a vender calcomanías de la “Rufomanía” y la gente se las compraba y las ponían en la defensa de su automóvil.

En cambio, Margarita Ortega Villa, candidata del PRI a la gubernatura, acompañada de un gran séquito de priistas encabezados por el dirigente estatal, Eduardo Martínez Palomera, se subía a un templete para un mitin en el que, en ocasiones, había más gente en el templete que bajo de él.

Recuerdo a Gregorio Meraz, reportero de Televisa Tijuana que acompañó una gran parte de la campaña de Margarita por el estado, se sentía, casi, director de comunicación social del soñado gobierno de Ortega Villa.

Ganó Ruffo Appel y como el efecto López Obrador actualmente, Carlos Montejo Favela, ganó la Presidencia Municipal de Tijuana sin hacer campaña.

Han pasado 30 años y Baja California tuvo a 6 gobernadores panistas: Ernesto Ruffo Appel, Héctor Terán Terán (3 años porque falleció), Alejandro González Alcocer (3 años, sustituyó a Terán), Eugenio Elorduy Walther, José Guadalupe Osuna Millán y Francisco Arturo Vega de Lamadrid.

Para los morenistas todos los gobernadores fueron corruptos, ladrones, atrasaron al estado, frenaron el desarrollo, etc., etc., Sin embargo lograron estar 30 años en el poder, bien, mal o peor se sostuvieron, en los municipios como en los distritos electorales en estos 30 años hubo alternancia entre PRI y PAN, el PRD nomás veía subir a unos y bajar a otros, lograron algunas diputaciones, pero nunca una alcaldía o la gubernatura.

Cada ciudadano en Baja California evaluará el desarrollo de los gobiernos panistas, lo que quedó claro fue el descontento con Kiko Vega y Juan Manuel Gastélum. Kiko Vega se enfrentó a continuas manifestaciones de burócratas y maestros; de problemas económicos para cumplir con el Poder Judicial del Estado y no se diga la millonaria deuda con la UABC justo en año electoral. Los bonos, que de seguro llegó a tenerlos en algún momento, los fue perdiendo por falta de billetes.

Grandes manifestaciones que se organizaron, principalmente en Mexicali por el incremento en las gasolinas por Peña Nieto, pero también por la Ley del Agua y el cobro de láminas nuevas en el cambio de tarjeta de circulación y la marcha de estudiantes, directivos, profesores y trabajadores de la UABC por la deuda. Se acaban 30 años de panismo en Baja California, empezará una nueva era, ¿cuánto durará?





* El autor es periodista independiente.