El enorme reto de la educación superior. La UABC

En este mundo globalizado, la posibilidad de estudiar en la universidad, ya sea pública y privada, es mayor gracias a los esfuerzos de los gobiernos y también de empresas particulares que, independiente de la calidad, han ampliado los espacios para recibir cada año a más estudiantes que desean estudiar una carrera universitaria. Según la UNESCO, a nivel mundial, hay 235 millones de universitarios. Aun así existen grandes desigualdades entre países y regiones, por tal motivo dicha agencia educativa hace hincapié en la inclusión, el reconocimiento de los títulos y sobre todo en la garantía de calidad (https://www.unesco.org/es/education/higher-education). En México, en las 35 universidades estatales, hay 3,292 licenciaturas y 2,414 posgrados, en total una matrícula de poco más de un millón, doscientos mil estudiantes, sin contar las universidades politécnicas, las tecnológicas, las interculturales y los tecnológicos superiores tanto federales como descentralizados, con todo ello hay 34.9 millones de estudiantes (https://www.dgesui. ses.sep.gob.mx/indicadores/estadisticas-basicas-de-educacion-superior). Con todo ello, el reto de atender a una mayor demanda es preocupante para las universidades públicas estatales. Por ello el Dr. Luis Enrique Palafox Maestre, nuevo rector de la Universidad Autónoma de Baja California señaló en su discurso de toma de posesión que es necesario incrementar la cobertura y oferta educativa, aunado a otras nueve líneas de acción, como es la inclusión y perspectiva de género, una estrategia institucional de educación continua, la agenda institucional de investigación, fortalecer la atención educativa y psicopedagógica de los estudiantes, la autonomía y gobernanza y una línea que a mi juicio es fundamental, reformulación del modelo educativo de la UABC. En este sentido, una de las problemáticas que aqueja a las universidades es el anquilosamiento de sus estructuras educativas, que no siempre responden a los retos globales que se demandan de las instituciones de educación superior. Me refiero al cambio de un modelo educativo centrado en la presencialidad a uno híbrido, pues las condiciones socioeducativas, y en particular las TIC´s facilitan una educación virtual y con ello un posible incremento de la matrícula tanto en licenciatura como en posgrado. La UABC, posee las condiciones para dar un paso adelante en este sentido, las herramientas tecnológicas las tiene, la experiencia de la pandemia permitió vislumbrar un modelo, que podrá ser híbrido, tanto presencial como virtual, y también tiene en sus cuadros directivos las personas idóneas para dar responder a este enorme reto para la universidad. Y en este punto me voy a referir a dos colegas que destaco de su equipo. Por supuesto que reconozco el talento y experiencia de mis colegas de la Facultad de Ciencias Humanas, pero aprovecho para resaltar a dos académicas que conozco desde hace años por su trabajo, una de ellas la doctora Sara Ojeda Benítez, experta en el campo ambiental y la Dra. Yessica Espinosa, quien durante muchos años estuvo al frente del actual Centro de Investigación para el Aprendizaje Digital Distancia. Esperemos que la capacidad del Dr. Maestre, aunado a su equipo de colaboradores, venza las resistencias al cambio que suele haber en la UABC. ¿Usted qué opina?

*- El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC.