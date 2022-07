El desbarajuste del gobierno de Morena

Los gobiernos de Morena son, por lo menos en Baja California, desordenados, erráticos, anárquicos e ineficaces en todos los aspectos, desde el nivel de la gubernatura hasta los ayuntamientos. Son sus rasgos más definidos en los cuatro años que ha estado a cargo de la administración pública. Lo mismo se observa en otras entidades.

Se puede pensar que esta situación se debe, a diferencia de otros partidos, a que los de Morena son gobiernos que promueven la austeridad y la restricción de gastos. Y también a que se enfocan principalmente hacia los sectores de la población más pobres, descuidando todos los otros servicios públicos que ofrece el gobierno.

El problema es que, si esto fuera así, estaríamos viendo ahora que las condiciones de vida de estos grupos serían mejores en casi todos los aspectos como salud, educación, vivienda, empleo, ingresos, etcétera. Pero no es así. Los datos indican que la pobreza está aumentando, los servicios públicos se deterioran y otros problemas sociales se acumulan con los gobiernos de Morena.

Adicional a este problema, los gobiernos de Morena están inmersos en el escándalo, desde el municipio más humilde hasta el nivel de la gubernatura. Un caso prominente es el del exgobernador Jaime Bonilla, que ha sido denunciado ya por diversos motivos. Uno de ellos es por un probable daño a la hacienda pública por un mil millones de pesos; pero también por haber provocado un quebranto al erario por 12 mil millones de pesos, amén de otras cosas.

A otro nivel, algunos medios han dado a conocer diversos casos de corrupción, como el de los periodistas que han cobrado en el gobierno sin estar trabajando; o como las denuncias sobre acoso en la estancia municipal de infractores de Tijuana, o incluso en el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC); o el caso del consejero jurídico en el ayuntamiento de Tijuana; o los casos de personal del gobierno metida en actividades de narcotráfico.

Es decir, hay muchas prácticas ligadas a la corrupción que Morena viene arrastrando y en algunos casos cobijando, como sucedía en otros gobiernos, pero que ahora no trascienden.

Pero todo esto son minucias si se compara con el increíble caso de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, que llevó con ella al gobierno estatal a su esposo Carlos Torres que, como se sabe, votó la tramposa y mal hecha “Ley Bonilla” junto con sus correligionarios panistas de aquel momento. Como si la Corte no hubiera dicho que tal acción fue fraudulenta y una especie de asalto a la legalidad. El señor recibió un premio.

Todos estos son aspectos que definen al gobierno de Morena en BC, y se derivan en gran medida por las siguientes razones.

1. Porque no hay un liderazgo político con autoridad y legitimidad. Bonilla quiso construirlo, pero lo hizo con torpeza, a tal grado que hoy está en desgracia y a punto de ser enjuiciado. A falta de un liderazgo lo que hay es una dispersión y división al interior de los clanes que están en el gobierno de Morena.

2. Marina del Pilar no es un factor de cohesión política y de gobierno; sus proyectos son dispersos y erráticos. No tiene un plan y una estrategia. Se mueve más en el campo emocional y comunicacional. El estado necesita más una gobernadora y menos una administradora, como tiende a serlo ella. Los rollos ya no funcionan. Lo que cuenta son los resultados.

3. El anticipado destape presidencial que hizo AMLO, genera mucha ebullición en todos los niveles de Morena; todos quieren aspirar a algo y apoyar al candidato elegido por López Obrador. Todo el gobierno de Morena gira alrededor de esto, los demás problemas no existen. La misma gobernadora ya está metida en la campaña presidencial.

4. Todo esto es producto también de la falta de crítica y de contrapesos al gobierno de Morena. Los empresarios tienen miedo y se allanan a lo que hay; igual la mayoría de los medios y una gran cantidad de periodistas que no cesan sus alabanzas al gobierno. Los centros académicos están controlados y maniatados, ajenos a todo; los partidos de oposición están muertos o perdidos políticamente.

Es decir, el clima político es propicio para que los gobiernos de Morena sean un desastre y nadie diga nada. Saben que mientras AMLO sea presidente, no va a pasar nada. Los votantes de Morena no se van a ir o se van a decepcionar. Los gobiernos de Morena pueden caerse por su ineptitud y su mediocridad o por su falta de resultados, y no va a pasar nada, por ahora.

Nunca antes se había visto tanta resignación ante la mediocridad e ineficiencia de un gobierno como ahora.

El autor es analista político