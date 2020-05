El desafío de Morena

Después de meses de incertidumbre por saber cuánto tiempo duraría la gubernatura de Baja California, al margen de si se está a favor o en contra de los famosos 5 años, este lunes se efectuó la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por unanimidad decidieron que la gubernatura sería tal y como se había planteado inicialmente de 2 años. Una vez conocido el fallo, las redes sociales comenzaron a abarrotarse de “memes”, así como de programas virtuales con personajes de todos los partidos políticos y también los medios impresos hicieron lo propio, dar la noticia de ocho columnas.

Pero, además, la clase política del estado se puso en alerta y comenzó a especular acerca de ¿quiénes serían los candidatos? a la gubernatura, presidencias municipales y diputaciones. La imaginación de muchas personas sobre todo a los que les gusta la política abrieron el debate al mencionar nombres de posibles precandidatos que podrían enarbolar los diferentes partidos, pero, también la posible construcción de un Frente Amplio Opositor contra MORENA.

En medio de este contexto, el gobernador Jaime Bonilla tendrá que hacer “malabares” para contener las aspiraciones de una “caballada desbocada” y mantener serenados a los “potros” que desean de todo corazón darle de “patadas al pesebre” y “brincarse las trancas”. De aquí que el reto del gobernador debe ser contundente para dominar la avalancha especulativa y de personajes ligados al partido Morena y fuera de él que aspiran a una posición de representación popular. Así mismo, debe mantener el control férreo de las instituciones y continuar con los programas de gobierno considerados en el Plan de Desarrollo Estatal, sabiendo que su partido Morena es un desbarajuste en el país y en el estado. Desde el arribo al poder, Morena no ha podido controlar a su dirigencia, son muchas las “tribus” que se disputan el control de ese instituto político a nivel nacional.

Para el presidente AMLO ha sido muy difícil lograr el control, no hay definiciones en los liderazgos, adicionalmente, carecen de una estructura sólida que les permita refrendar triunfos, la mayoría de sus “militantes” no conocen la ideología, los liderazgos que llevaron al presidente y al gobernador Bonilla al triunfo, fueron abandonados a su suerte y excluidos de las posiciones políticas y arribaron al poder personajes que militaron en el viejo PRI y el PAN y hoy pagarán por sus pecados. La confrontación interna está en puerta, la disputa por las posiciones se recrudecerá a partir de la pérdida de poder del gobernador. “En el pecado llevarán la penitencia”.

El desafío actual, es definir liderazgos, estructura y candidatos que surjan de las bases con reconocimiento social y no únicamente de partido. Si no se aclaran estas asignaturas pendientes Morena no podrá refrendar tan fácilmente los triunfos adquiridos en 2018, especialmente si no aparece en la boleta electoral el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto surgen los posibles precandidatos para la gubernatura que se disputará en el 2021. Por el PRI, Jorge Hank, el único con capacidad económica para enfrentar a Morena, que hace válido el refrán citado por su padre de “un político pobre, es un pobre político”, y se incluye a Enrique Acosta Fregoso. Por el PAN, Gustavo Sánchez, Oscar Vega Marín, Gina Cruz y Jorge Ramos. Por Morena, Marina del Pilar, Jesús Ruiz Uribe, Arturo González Cruz, Marco Antonio Blásquez, Mario Escobedo y Guillermo “Titi” Ruiz. Por el PT, Alejandra León Por el MC, Héctor Osuna Jaime y por la vía independiente Gustavo de Hoyos Walter. Estos son los precandidatos más mencionados en los mentideros políticos. ¿Por cuál se inclinaría usted amable lector?

*- El autor es economista egresado de la UABC.