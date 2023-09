Esta columna se debió llamar: El Artificio de la Mascarada se Cumplió. Ni más, ni menos. Varios al frente de los medios informativos siempre lo comentaron, sin dudas y extravíos: “el dedo será inevitable”. No usaron estas palabras, pero pudieron haber sido; faltaba más.

El engaño es fundamentalmente para tontos. Y veamos una lamentable realidad: Morena cuenta con mayoría de votantes y este comentador ignora por cuánto tiempo. La estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador no es una estrategia, estrictamente dicho, es su política, su visión de país y le seguirá dando resultados. Lo extraño, o mejor aún, “La Mascarada” consiste en el auto engaño de las corcholatas y fundamentalmente de Marcelo Ebrard que no se sabe si sigue siendo parte de este festín o circo. Al mismo tiempo él se convierte en algo en extremo serio, trascendental, incluso La Secretaría del Bienestar creada por el presidente Obrador, es a la vez el motivo por el cual un altísimo porcentaje de votantes (del pueblo, “este pueblo sabio”) que llevó a Claudia Sheinbaum a ser la candidata de Morena para presidencia en el 2024. Altísimo porcentaje de nuestros impuestos se envían de forma tramposa por una parte, y políticamente un acierto de Obrador a fin de dedicar enormes truculentos recursos del presupuesto nacional a los pobres y a millones de mexicanos de la tercera edad. Ahí está la trampa y ahí se centra el acierto de la 4T (la cuarta transformación del país). ¿En dónde se encuentra la primera, la segunda y la tercera? Con Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas e… ¿Hidalgo acaso? Lo complicado se torna demasiado simplón, redundo. Como dijo Salinas de Gortari: No nos hagamos bolas, o mejor aún: para qué son tantos brincos estando el suelo tan parejo. Es posible que el partido del presidente dure varios sexenios en el poder. Otro PRI, sin más, sólo que en el priato se hicieron obras sin duda: miles de escuelas primarias, cientos o miles de hospitales, presas, carreteras, etc. Sí, en efecto, bajo la condición de la corrupción pero se realizó mucha obra. El PRI tomó como pretexto los héroes de la patria y a la vez todo contra Porfirio Díaz en el poder; el malvado dictador argumentó para que el pueblo sabio votara por el tricolor. El PRI permaneció en el poder por que no había otra opción. La Universidad Nacional Autónoma de México fue a la vez fundamental para que creyeran en México y el PRI. Y qué decir del Museo de Antropología mucho más importante incluso que el Tren Maya. Pero Andrés Manuel López Obrador le dio un giro fundamental a la forma de gobernar y se convierte a la vez el mandatario más querido y aplaudido de este Cuerno de la abundancia. Con pleno conocimiento de la trayectoria de los gobiernos del priismo, incluida la corrupción, le dio vuelta a la tortilla y se fue con los pobres. La pobreza es mayoría en el país, Obrador lo sabe. Setenta u ochenta por ciento de pobreza nacional la captura Obrador y de esta estrategia nadie se salva y con esto sobran los arrebatos, los enojos de Vicente Fox y los otros políticos de cualquier partido. El pueblo y los intelectuales de izquierda gritan: “Obrador es grande; no habrá otro presidente como él”. Así de simple está la cosa. El festín de las corcholatas es puro ruido de comunicadores, críticos, y las candidaturas de Morena que son en realidad, reitero, puro circo. Incluyo a Ricardo Monreal y los otros. MarioDelgado, el presidente de Morena, es el que mejor conoce este baile y es el más destacado cirquero, y en sus adentros, como Obrador, se está riendo. Y ni hablar; Obrador es el director de la orquesta.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.