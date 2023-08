El amigo Netza...

“Somos lo que Hacemos”.

Hace unos días fue evidenciada la forma en la que el gobierno de Baja California condiciona los apoyos sociales a la vinculación con el apoyo a sus candidatos, la grabación telefónica tipifica de manera contundente la conducta delictiva con la que se conducen. La reacción de la gobernadora, Marina del Pilar, de defender a su amigo antes siquiera de iniciar una investigación retrata un claro conflicto de interés; imagine usted qué carajos va a “investigar” la secretaria Rosina del Villar, luego de escuchar a su jefa, antes siquiera de iniciar con su diligencia, que Netzahualcóyotl Jauregui es inocente. A continuación, parte de la conversación entre la directora de la Secretaría del Bienestar y un ciudadano que busca mejorar su comunidad:

Valeria Oseguera: - Lo que deberías de hacer, ¿sabes qué?, ya estoy apoyando a la licenciada Valeria, es la coordinadora de Bienestar, y estamos apoyando a Adán Augusto”. Así de fácil. O sea, una cosa es la amistad, ¿Por qué? Porque así no pasa nada y no te quemas.

Líder Comunitario: -Eso es como dices, hay que valorar la balanza, ¿no?

VO: -Valora la balanza, el mero mero que mueve el Estado de Morena es mi jefe y es el de Bienestar y es la mano derecha de la gobernadora, por algo estamos aquí.

LC: -Yo sé, yo sé.

VO: - A mí me dio los proyectos productivos, tomas para beneficiar y uno de ellos te lo di a ti. O sea, eso es un apoyo. Y en su momento, apoye a… También… Que te diga… al principio que lo apoye. Vuelvo a decirte lo mismo, al final de cuentas, pon en una balanza, ¿Quiénes son los que estamos en el gobierno?

LC: -No, no, no, pues es que me queda claro, pues la diputada Julieta, pues va para senadora y…

VO: - Ah, ok, ¿y yo? ¿para dónde voy?, yo estoy participando para una diputación. ¿Por qué crees que me dieron a coordinar el quinto distrito?, ponte a pensar.

LC: -No, no, no, pues yo sé. Yo sé que a todos los que andan buscando un cargo, pues…

VO: - Y por eso me pusieron a coordinar, ¿Y quién más?, ¿Quién es el mero, mero que mueve el Estado? Tanto Morena y Bienestar, es el Netza, el secretario, por eso estoy yo ahí también en ese distrito, entonces. Si es importante, por eso te dije valoren donde están, con quién andan. Yo siempre he dicho, lo que digo, cumplo. Nunca fallo. Tardo a veces, pero cumplo, no soy mentirosa.

No solo Valeria Oceguera es una mentirosa, no cabe duda de que también es una corrupta que lucraba en beneficio suyo, en el de Morena, y en de su “corcholata” Adán Augusto López. Creo que su superior, el amigo Netza, no tiene los tamaños suficientes para aceptar no poder saber siquiera la forma en la que su equipo cercano lucra con la necesidad de nuestra gente; refugiarse en las enaguas de la gobernadora, desconocer a Aline Corpus, una de las reporteras más destacas de nuestro estado, la idiota broma del canal “Reforma” retrata de cuerpo completo la soberbia del amigo de Marina del Pilar; aprovecharse de la necesidad de la gente para condicionar políticamente los apoyos sociales es no tener madre; lo dicho antes: o son muy pendejos, o son muy corruptos, o son ambos. #MiVotoNoSeToca

* El autor es empresario y ex Presidente de Coparmex Mexicali.