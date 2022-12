La relación con el Sr. Dinero es muy personal. Cada persona tiene un concepto diferente. Y está bien. Al final de cuentas es tu relación y de nadie más. No me voy a meter en ese tema. Pero si te voy a platicar un poco de la relación personal que tengo con el Sr. Dinero, esperando te sea de utilidad.

Una de las cosas que debemos aprender es GESTIONAR el dinero, es algo esencial para nuestro presente y futuro. Por cierto, no es una tarea sencilla. De hecho, aunque seas un profesional del mundo financiero, tenemos que saber qué cosas no debemos hacer NUNCA con el dinero.

Gestionar nuestras finanzas es algo que tarde o temprano tendremos que hacer, porque si o si esto puede cobrarnos una factura muy cara de pagar. Hay que recordar que lo que nosotros somos, es el resultado de las buenas o malas decisiones que hemos tomado. No es el universo ni es la vida, somos nosotros y nadie más. Debemos de tener información clara y precisa y organizar nuestros ahorros para evitar problemas económicos en el futuro.

Si el Sr. Dinero fuera un personaje, que de hecho lo es, aunque suene fantasioso, éste reclama muchas cosas de nosotros, entre ellas las siguientes:

1.- QUE LO CUIDEMOS. El dinero se siente defraudado cuando gastamos por encima de nuestras posibilidades. Cuando eso pasa el dinero sabe que vas a generar deuda TONTA e INNECESARIA, eso le molesta y mucho.

Todos sabemos que gastar más de lo que ingresa siempre nos traerá problemas económicos. Que no lo queramos entender en ese momento es otra cosa. Llegará el momento en el que necesitemos recurrir a un endeudamiento positivo, que en un futuro nos vaya a generar dinero y está bien, siempre y cuando, vaya en esa función ó sea por esa razón. A eso se le llama deuda buena. Es cuando es un préstamo que te permite mejorar o incrementar tu patrimonio.

2.- QUE SEAMOS INDECISOS. Al Sr. Dinero NO le gusta que seas tibio. Quiere que también generes ahorro y que lo multipliques. Tomar la decisión de empezar a invertir es sin duda, una muy buena opción para mejorar tu salud financiera, pero algo que nunca deberías hacer con tu dinero es invertirlo en algo que no conoces o no entiendes. Estudia, analiza y conoce ciertos conceptos sobre inversión. Pregunta todo lo que necesites y compara distintas opciones antes de depositar tus ahorros en un producto financiero en la banca de primer piso. Recuerda que al dinero le gusta la velocidad. Le gusta que lo muevas, que lo inviertas, que pienses en cómo hacer más, no sólo dejarlo debajo del colchón para que no se te acabe, este paradigma, no te permitirá crecer.

3.- QUE LO ENGAÑES. Que te endeudes más de la cuenta. Y que después andes empeñando tus activos para pagar. Debemos de estar conscientes de que, en algunas etapas de nuestra vida financiera, recurrir a la deuda es algo necesario, pero debemos hacerlo con la cabeza para evitar que las deudas se acumulen y acabe siendo casi imposible salir de ellas. Saca las emociones de la ecuación. Ser realistas es complicado, pero absolutamente necesario.

4.- QUE LO MANIPULES. No le gusta que hagas compras por impulso. Estas acciones traen sus consecuencias. Y muchas de ellas son muy serias. Las compras por impulso son otro de los grandes enemigos de las finanzas personales, por lo que debemos intentar evitarlas a toda costa.

5.- QUE IMPROVISES. Es decir, ahorrar sin objetivos financieros claros. No hay que ahorrar por ahorrar. Recuerda que al dinero le gusta que lo muevan. Que lo inviertas. Le gusta dar réditos, le encanta sentirse útil pero no USADO. Debemos establecer objetivos claros y realistas que se adapten a nuestra situación actual. Establecer objetivos nos ayudará a saber qué es lo que queremos lograr y a establecer la cantidad de dinero que necesitamos para poder conseguirlo. Además, estarás mucho más motivado y te mantendrás enfocado en tus metas. Imprime esos objetivos y pégalos en el refrigerador de casa, en el espejo, en donde puedas para que recuerdes tu propio COMPROMISO.

Recuerda que hay tres pasos para lograr la tan anhelada LIBERTAD FINANCIERA:

1.- PAGA TUS DEUDAS. Sin excusa ni pretextos. Haz un programa. Arrastra un Excel y ponle porcentajes de avance, que se note cómo el saldo deudor va disminuyendo.

2.- CONSOLIDA. Esto implica empezar a crecer. Como ya no tendrás deuda, los ingresos se irán derechito a fortalecer tus activos y empezarás a disfrutar de algunos viajes sin la premura de pagar deudas. Te quedarás con sólo con el gasto corriente.

3.- INVERSIÓN. En esta parte es cuando inviertes en distintos negocios, te haces de activos, inviertes en plazo fijo y variable. Es la etapa donde los réditos cobran vida.

Hagamos las paces con el dinero, pídele perdón y reinicia una relación sana y saludable. Vive a partir de hoy una vida diferente, orden es coherencia y la coherencia arroja resultados inimaginables. El dinero es un gran amigo. Solo hay que respetarlo.

Estamos a un café de que nos platiques qué podemos hacer por tu empresa.

*- El autor es Director de Tafoya y Asociados.