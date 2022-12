Entre los días 20 al 22 de diciembre se lleva a cabo el Solsticio de Invierno, es considerado el día más corto del año o la noche más larga, sin embargo fue una época que era celebrada en la antigua Roma y era una festividad de culto a Saturno, el dios Romano del tiempo, la agricultura y la cosecha. En la cultura griega era el dios Cronos, el titán rector del tiempo.

La fiesta principal para los romanos se llevaba a cabo el 24 de diciembre, las festividades se llamaban las Saturnales, los ciudadanos de Roma gritaban ¡Io Saturnalia! Cuando festejaban estas fiestas. Las saturnales eran casi como la cena de Noche Buena, tenían apuestas en público, banquetes frondosos, cantos en la calle, carreras de carruajes, cuerpos desnudos desperdigados por el suelo y todo esto lo hacían los últimos días del año, era, entonces, el esplendor del Imperio Romano.

En una interesante colaboración de Andrea Fisher en National Geographic, este 23 de diciembre, en el que nos ilustra que los romanos gritaban ¡Io Saturnalia! Como hoy decimos ¡Feliz Navidad! o ¡Feliz Año Nuevo!

Los católicos ponen en sus casas un Nacimiento, con las imágenes de la virgen María, San José y el niño Jesús, acompañados de una vaca y un burro, algunas familias le van agregando personajes; los romanos ponían una pequeña estatua de Saturno.

¿Realmente Jesús nació el 25 de diciembre? El emperador romano César Augusto, en el siglo V a.C., proclamó las Saturnalias que se festejaban del 17 al 23 de diciembre, pero llegó otro emperador romano, Calígula extendió dos semanas de fiesta. Aquí viene el cambio, en el siglo IV, d.C., la Iglesia acordó que el nacimiento de Cristo y como estas celebraciones de las Saturnales formaban parte de la cultura popular, entonces, se acordó que la Navidad se celebrara el 25 de diciembre.

Hace 30 como 30 años, platicando con la arqueóloga Julia Bendímez Patterson sobre el Solsticio de Invierno me informó que los antiguos pobladores de Baja California, concretamente los grupos que vivieron en la Rumorosa tenían conocimiento del cambio de estaciones del año. Entonces le preguntaba qué dejaron como testimonio de esto que me platicaba, entonces Julia Bendímez me invitó a ver un suceso importante del Solsticio de Invierno en la zona de Vallecitos en la Rumorosa.

Julio me dijo, tenemos que irnos de Mexicali horas antes del amanecer del 21 de diciembre, y allá fui con mi amigo y compañero camarógrafo Leoncio Peregrina, llegamos a Vallecitos y seguimos a Julia, en Vallecitos existen unas pinturas rupestres y en una formación de rocas, la arqueóloga me señaló una figura que conocemos como el diablito, una figura de color rojo que aparece con una especie de cuernos. Nos dijo apunten su lente a esa figura y empiecen a grabar. ¿Y? le pregunté, ella, Julia Bendímez cuando salga el nuevo Sol iluminará la figura. Efectivamente, empezó a salir el Sol sus rayos empezaron a iluminar al diablito, “están viendo la señal del inicio del Invierno”, me decía Julia. Hace años que no he vuelto a ver este espectáculo, por lo pronto le mando un abrazo a la arqueóloga Julia Bendímez Patterson hasta Ensenada.

Son momentos de hablar con amigos, desearles una Feliz Navidad o Io Saturnalia, a familiares abrazarlos y darle las gracias a todos los que influyen en tu vida. A los políticos, ojalá, tengan momentos de auténtica reflexión sin vanidades y ver lo que han dejado de hacer, no lo que han hecho. Recordar a todos los que han muerto. A todos mis 15 lectores les deseo una Feliz Navidad, crean o no, pero es momento para enviarles un abrazo.

*- El autor es Periodista independiente.