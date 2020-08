El MarketPlace ¿exactamente qué es?

Es el lugar en internet donde vendedores y compradores se relacionan para llevar a cabo sus transacciones comerciales ¿quién no conoce Mercado Libre? ¿e-bay? ¿Amazon? bueno, eso es un marketplace, es como un centro comercial pero en línea.

He escrito varias columnas sobre e-commerce y me han preguntado cual es la diferencia entre un Marketplace y un E-commerce, básicamente el primero no es de usted; es como rentar un local en un centro comercial, o vender en un tianguis… un e-commerce es SU tienda, si propio sitio web, usted manda.

¿Qué conviene más? -depende- con el marketplace de Mercado Libre y ahora con el de Facebook, se abrió un mundo de posibilidades para los vendedores formales e informales, uno puede vender prácticamente lo que sea, aunque tiene que cuidar su historial para que vaya construyendo una buena reputación y así pueda lograr más ventas.

Hay un marketplace que me preocupa un poco, ese es Alibaba y su retail Aliexpress ¿por qué mi preocupación? porque he encontrado personas que creen que han descubierto el hilo negro y basan todo su negocio en comprarle a los chinos. Le platico, en Alibaba están dadas de altas un sin fin de fábricas de todo el mundo, usted puede pasarse horas investigando que fabrica produce tal o cual cosa, pedir información sobre precios en bulk, mínimos de producción, etc. Entonces hay quien cree haber descubierto una mina de oro “no puede ser el costo de este producto y a nosotros no los venden 200% más caro, yo voy a hacer negocio” y zaz hacen su primer pedido, si usted conoce a alguien con esa misma gran idea por favor compártale esta columna, se lo voy a resumir (considerando que usted ya se puso de acuerdo en el precio y cantidad):

1.- Ya elegido el producto considere los gastos de envío en función del carrier y del volumen, pero sobre todo, considere el tiempo que se tardará en llegar, hay quien hace pedidos de artículos navideños de noviembre ¡imagínese!

2.- Aduanas, las fábricas no se hacen responsable de las aduanas, así que para hacer un pedido lo primero que hay que hacer es localizar un agente aduanal (serio por favor) y solicite toda la documentación de los artículos a importar, porque no es lo mismo un contenedor de calcetines, de focos o de artículos promocionales, depende del material con que esté fabricado son los aranceles que le corresponden; así que mínimo pida MSDS y certificado de país de origen y después hablamos.

3.- Ojo con la calidad, porque para usted es una cosa y para los chinos otra, tiene que tener una persona en el país de origen que le supervise la producción y la entrega.

Estos tres puntos son generales, pero aplica también para Aliexpress que es el retail de Alibabá, el asunto es que ahí podemos encontrar cualquier particular vendiendo de todo, parecen unas verdaderas industrias y no es mas que una persona en su diminuto departamento. ¿Por qué lo sacó a colación? porque hay ocasiones donde las personas no alcanzan una cuerdo con la cantidad mínima en Alibabá y se saltan a Aliexpress a hacer un super negocio y cuando les llega la mercancía -si es que les llega- pasan tremendos corajes en la aduana por no saber absolutamente nada del tema. Tome sus precauciones, después le sigo...

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.