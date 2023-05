Los gobiernos revolucionarios y corruptos de México necesitaron décadas de planeación, y ante todo, de construir la infraestructura necesaria para cientos de hospitales, incluso extraordinarios; poco se les puede pedir a estos centros de salud del IMSS. Pero en su burocracia se dio la corrupción como una realidad lamentable, el uso de esta descomposición por décadas al margen de los beneficios a la salud y pensiones de los afiliados: millones forman o son parte de los militantes del IMSS.

En una de los cientos de mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador presumió, hizo de hecho alarde, a fin de que todos los mexicanos lo escucháramos, de su nuevo programa de salud que sería tan moderno, tan eficiente que incluso podría ser comparado con los programas de salud de países europeos muy avanzados como el de Dinamarca. ¿Te das cuenta? Con las palabras de Obrador en esa mañanera, no puedo menos que dejar de imaginar a la diputada federal por Baja California, Julieta Ramírez, hablando en el canal 66 de Mexicali al respecto: “Se los dije; simplemente pongamos atención al proyecto de salud de nuestro presidente Obrador a fin de que no le escatimemos aplausos. De que es grande nuestro presidente, es grande sin duda”. Es mejor alabanzas, puntualiza el comentador; sería más acertado. Las voces que apoyan a Obrador son multitudes. Unas con razones, cientos incluso. Otra multitud aplaudidora, sólo políticos de Morena. A éstos de alguna forma les asiste la razón: son gobernadores, presidentes municipales, diputados, regidores y, en fin, el poder de Morena en sus manos, y hoy son mayoría. Julieta entre tantos más. Nada contra la diputada federal por sus buenas intenciones, y las buenas intenciones de Obrador en torno a la salud de la población; todo sin embargo, contra los morenistas aplaudidores incondicionales, por incondicionales, precisamente. La mayoría de los miembros de Morena dejan de ser ellos. No tienen razones propias, pierden totalmente su independencia mental.

Retomo el tema: ¿Por qué ese afán del presidente de destruir o criticar obras de los gobiernos anteriores? Y si son del PAN con más rencor se va contra los políticos panistas. Al parecer le molestan. Son actos ante todo de politiquería, o más aún, de fanatismo ideológico. Todos sus comentarios al respecto demuestran un odio de carácter ideológico, reitero. Esos odios bastante criticables son al parecer, propiedad de los políticos de Morena como Julita, y los sacan a luz, cada vez que se les da la oportunidad de expresarlo. Lamentable, ¿Verdad? Tratándose de un presidente que gobierna para todos los mexicanos: negros, morenos, blancos, millonarios y miserables, católicos o adoradores de Fidel o Carlos Marx. En el gobierno de Vicente Fox, el panista, se instauró el Seguro Popular, servicio de salud a millones de familias que no contaban con el IMSS. Mal que bien, miles de mexicanos en el desamparo, o que carecen de los protocolos necesarios para acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social, creado por los priistas “malos y corruptos”, (palabras de Obrador), lo utilizaban. El Seguro Popular creado por Vicente Fox, ¿por qué destruirlo o sustituirlo por otro que a la postre ha sido un fracaso? Yo personalmente que incluso tengo dos seguros (IMSS e Issstecali, B C) por urgencia utilicé el Seguro Popular creado por Fox y se me atendió de manera rápida y eficaz, a pesar de las multitudes que acudían para ser atendidas, en este organismo de salud. Reitero; el servicio de este Seguro Popular funcionaba y en consecuencia ¿por qué destruirlo o cambiarlo por otro digamos ideologizado, manoseado políticamente, sólo para destruir lo ya creado y que ya había demostrado que si estaba funcionando?. ¿O es acaso que Obrador quiere que seamos una sucursal ideológica de Rusia o de Cuba? ¿Eso es lo que quiere? Todo indica que la confusión en su mente que, sin duda, debiera ser brillante, se encuentra en este dilema: mueran los malos y vivan los buenos; yo soy el representante de los buenos. Y también los que me siguen y me aplauden. Vaya pues. Es sin embargo recomendable que el Insabi siga su curso, ya que lograr una salud como la de Dinamarca es de por sí una aspiración sana, pese al fracaso de este seguro obradorcista por el momento. Termino, palabras de Obrador: Del crimen organizado conozco las causas y sé cómo terminar con él. Ha fracasado. ¿Nuestra salud será como la de Dinamarca o será pura politiquería?

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.