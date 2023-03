“SOMOS LO QUE HACEMOS”.

Pobres ensenandenses tan solitos en su desventura gobernados por un idiota que, en aras de quedar bien con su patrón en turno, ya sea el “Inge” Bonilla o con la mayor lambisconería posible con el presidente López Obrador, amenazó públicamente a algunos empresarios que participaron en la pasada manifestación ciudadana en defensa del INE.

Este aprendiz de payaso, que prefiere las selfies en los conciertos y en los eventos sociales, incapaz siquiera de reunir los recursos para que la administración municipal sea autosuficiente en el pago de la nómina corrió a una estación de radio para execrar la siguiente estupidez “Tengo la lista de empresarios que fueron a la marcha de la ternurita, los que me llaman para que les reduzca el predial, Armando resuélveme este problema, ahí están asomando la cabeza; ojalá que tengan todos sus permisos bien hechos porque para tener la lengua larga hay que tener la cola corta….”

Pobre Ensenada que acumula más muertos, más baches, más nómina, más inseguridad que nunca; es una pena reconocer que en el fondo no hay más responsables que los que decidieron desperdiciar su voto ante tamaño pelele, mire que he tenido la oportunidad de escuchar a altos funcionarios del gobierno estatal referirse a Armando Ayala en los términos más penosos posibles, de su bajísimo nivel y de su incapacidad reflejada en la estupidez de tanta liviandad.

Desde que este pobre diablo dijo lo que dijo escuché a compañeros decir que contravenirlo no valía la pena, que a los idiotas se les debe dejar pasar y verlos de lado, ya sabe, el argumento de muchos que prefieren la comodidad de no rivalizar con el gobernante en turno; no comparto este argumento, no se vale que una “autoridad” que debe ser ejemplo de respeto para sus gobernados sea de un nivel tan bajo como para amenazar con la revisión de los permisos municipales por el simple hecho de haberse manifestado en favor de nuestro elemental derecho a elegir, tan nuestro, de cada uno de los ciudadanos, incluso si al ejercerlo nos equivocamos eligiendo a alguien tan obtuso, tan pequeño y tan idiota como lo hicieron, ya endos ocasiones, los ensenadenses.

Admiro y respeto mucho a Armando León Ptacnik, reconozco su liderazgo al frente no solo de la COPARMEX sino de muchas y muy buenas causas mediante las que ha procurado formar una mejor comunidad; por ello es lamentable que un idiota sea el que se haya referido a él y a otros ciudadanos por ejercer su derecho de defender a nuestra democracia, la misma que permitió que un tarado como Ayala se haya convertido en alcalde por el hecho de ser el amigo incondicional del sátrapa de Bonilla.

La estupidez jamás construye comunidad, la sinrazón de los dichos de este alcalde de quinta es reflejo de lo que sucede en nuestro sistema político, poca diferencia hay si se trata de Bonilla, de Cuauhtémoc Blanco, Salgado Macedonio o la ternurita de Ayala, patanes todos; grave lección para nosotros los ciudadanos que no hemos hecho algo definitivo para que mucho mejores perfiles lleguen a gobernarnos.

Hoy más que nunca debemos de defender el derecho a que nuestro voto cuente, a que sea respetado y así como nos equivocamos al escogerlos, como sociedad podamos mandarlos al diablo en la próxima elección. #MiVotoNoSeToca.

*- El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.