El Destructor

SOMOS LO QUE HACEMOS

Hace unos días con el pretexto de dar continuidad a una obra federal el presidente ordenó al ejército intervenir una propiedad privada sin que mediara orden judicial alguna, lo cual es gravísimo. En términos jurídicos es todavía mucho más grave que la ilegal consulta con la que se decidió cancelar el proyecto de inversión más importante en la historia de nuestro estado o la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; es tan grave como si nuestra gobernadora le ordenará a la policía estatal sacarlo a usted de su casa sin mayor dicho que su orden; nos deja en el mayor estado de indefensión; ello significa una dictadura de facto, al diablo con la tontería de pensar que es una exageración; la única defensa de un ciudadano hasta el pasado día jueves era el marco legal que el presidente, que juró defender la Constitución, decidió violentar sabiendo que la ley no le otorga la razón para ello. Por ello no nos sorprende su pinche dicho de “No me vengan con qué la ley es la ley”.

Aunque su triunfo en el 2018 fue absolutamente irrefutable no se le otorgaron los votos suficientes para modificar la Constitución a su antojo; la elección intermedia del 2021 ratificó su negativa para ello; por lo mismo es gravísimo que ante el pleno conocimiento de su impedimento legal haya dado su venia para que los diputados y senadores de MORENA violen la ley de manera sostenida para hacer lo que López Obrador interpreta como bueno para su movimiento sin importarle el grave daño que se le hace al país; el comportamiento servil y lambiscón de los diputados y senadores es de escándalo.

La provocación que desde hace semanas Andrés Manuel ha hecho respecto a la actuación de la SCJN es gravísima, atenta contra la división de poderes de una manera no vista durante la etapa democrática de nuestro país; el presidente y su grupo cercano, al igual que los gobernadores, incluida la nuestra, lo saben por lo que se han convertido en sus cómplices lo que debe de ser reclamado por nosotros los ciudadanos, de no hacerlo seremos al igual que ellos simples comparsas de un gobierno que en aras de un discurso populista y unipersonal ha decidido destruir el andamiaje institucional de nuestro país; por ello el desprecio presidencial al haber publicado otro decreto con el que se pretende no dar a conocer la información de algunas de las obras insignias, en las cuales se presume una corrupción mayúscula, justo después de que los Ministros de la Corte votaron para que ello no fuera posible ya que la transparencia y rendición de cuentas deben de ser inherentes a cualquier acto de gobierno.

Debemos ver con mucha preocupación lo que desde la presidencia de la república puede ser instrumentado en esta etapa final del sexenio, por ello hoy es más necesario que nunca una sociedad que demuestre ser contrapeso y respaldo a las instituciones diseñadas para tal fin; el INE, el INAI, la Suprema Corte de Justicia, entre otros, son más necesarios que nunca, al igual que lo es exigirle a nuestros representantes, gobernadora incluida, definan con qué proyecto de país están, con el que destruye a nuestras instituciones o con el de un país que las mejore en beneficio de todos. #MiVotoNoSeToca

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.