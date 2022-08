El Cochinero de MORENA

SOMOS LO QUE HACEMOS

“El servidor público que intervenga en los procesos internos de los partidos y en particular en el proceso de renovación de la dirección de Morena, va a ser despedido del gobierno, y no sólo eso, voy a pedir, con todo respeto, a la Procuraduría Electoral de la Fiscalía General que intervenga… ya no hay partido de Estado” fue lo prometido en Octubre del 2019 por el presidente López Obrador, a juzgar por lo vivido el pasado domingo, no es solamente otra promesa más incumplida, esta es una absoluta mentira. No faltará el idiota que salga con la batea de babas de justificar que esto sucede en los demás partidos políticos; yo no tengo memoria de otra elección interna realizada con el uso de los recursos públicos en flagrante violación del marco electoral de la manera y con el descaro que se vivió durante la jornada electoral de MORENA.

Nuestro estado no fue la excepción, los electos como consejeros nacionales tienen un común denominador están en la nómina gubernamental y manejan recursos públicos, su elección está manchada por la corrupción, por el agandalle, por las prácticas que dijeron no continuarían más; ¿De qué otra manera sería explicable los votos de la pareja conformada por el secretario Netzahualcoyotl Jauregui, 8168, y la actual diputa federal Julieta Ramírez, 7,752? En nuestro estado dejamos de llamarle a las cosas por su nombre, por ello los Kikos Vega, los Bonillas, los Panchitos, las Jaime Diaz, o qué, ¿Fueron electos producto de su capacidad, honestidad y reconocimiento a su trabajo en favor de nuestra comunidad?

Con razón MORENA quiere desaparecer al INE, por ello la estupidez del secretario de gobernación, encargado de la política interna del país y patiño presidencial en la elección interna de la candidatura para el 2024, cuando afirmó que nada le importaba que el INE lo sancione por actos anticipados de campaña con el eminente uso de recursos públicos, si en poco tiempo el Congreso Federal dominado por López Obrador los correrá muy pronto.

Un partido que no tiene la capacidad de organizar elecciones internas limpias, sin acarreos, sin el uso de recursos públicos, con rellenos de urnas, compra de votos y que se dice democrático es un peligro para nuestra frágil democracia; nos dijeron que eran diferentes tristemente su ADN priista junto con sus vicios del perredismo son tan grandes que MORENA es un cochinero mayor; si hicieron lo hicieron en su elección interna no dudo que ante un INE poco fortalecido busquen reventar la elección federal en caso de que la vean en peligro, es este el tema que debemos de reflexionar como comunidad; es que si Mario Delgado, quien ni siquiera tiene los pantalones para aceptar su identidad sexual, nos sale con la idiotez de llamarle a la elección “ejercicio democrático e histórico” es un fiel de la ausencia de cultura democrática al interior de esa institución.

Grave será lo que se viva en el proceso de selección del candidato a la presidencia de MORENA, si el nivel de porquería que se vivió fue para elegir al Consejo Nacional, desde hoy podemos imaginar lo que será la elección de su opción presidencial; simulación, compra de votos, uso de recursos públicos, coerción del voto a través de programas asistenciales; tal y como lo hicieron en nuestro estado, lo dicho antes MORENA es un cochinero.

*- El autor es empresario, ex Presidente de Coparmex Mexicali.