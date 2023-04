“No escondas la cabeza como el avestruz”, solemos decirle a quienes intentan escapar de los problemas evitándolos. A pesar de que no es cierto que los avestruces escondan la cabeza en la arena ante el peligro, este mito se ha fijado con tanta fuerza en el imaginario popular que incluso ha servido para bautizar un sesgo cognitivo que todos hemos sufrido alguna que otra vez: el Efecto Avestruz. El Efecto Avestruz es un sesgo cognitivo que implica la tendencia a evitar toda aquella información negativa que catalogamos, de manera más o menos consciente, como “peligrosa”. Es un mecanismo de atención selectiva de la información mediante el cual evitamos aquella que tiene connotaciones negativas para nosotros. En la práctica, sería ignorar las situaciones de riesgo o las señales de las mismas, pretendiendo que no existen. Cuando se pierde el rumbo en la vida, la desorientación y la incertidumbre pueden ser tan grandes que preferimos no saber en qué punto estamos. Evitamos reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta ahí y hacia dónde debemos encaminar nuestros pasos. De esta manera cedemos el control de nuestra vida, dejamos las decisiones enteramente en manos de las circunstancias. Cuando tenemos que lidiar con situaciones negativas desagradables. Hay circunstancias que tienen un impacto emocional tan grande que llegamos a percibirlas como un peligro para nuestro «yo». En esos casos, suele ser tentador esconder la cabeza bajo tierra y fingir que no está pasando nada y que no tenemos la suficiente confianza en nosotros mismos o no hemos desarrollado la resiliencia, preferimos ignorar el problema e imaginar que todo está bien. ¿Por qué preferimos ignorar algunos problemas en vez de afrontarlos? Las personas que sufren el Efecto Avestruz reciben información relevante, pero deciden intencionalmente no evaluar sus implicaciones, rechazando esos datos. En otras palabras: se evita o incluso se niega la información cuando ésta obliga a confrontar e interiorizar decepciones que se prefiere evitar. Ignorar los problemas, pretender que no existen, no los solucionará. Al contrario, el Efecto Avestruz puede generar serias consecuencias en la vida. Se dice que la ignorancia es felicidad, pero la ignorancia fingida no lo es. Ignorar es un acto consciente, lo cual significa que ese problema o conflicto, aunque pretendamos que no existe, sigue estando activo en alguna parte de nuestra mente, generando tensión, incertidumbre y por supuesto, infelicidad. Una de las consecuencias más nefastas del Efecto Avestruz es que puede convertirse en una bola de nieve que crece mientras rueda montaña abajo, arrastrando a su paso todo lo que encuentra. Huir de los problemas generalmente solo sirve para agravarlos. Ser conscientes de que esconder la cabeza para negar la realidad no es un mecanismo de afrontamiento adaptativo, es el primer paso para evitar el Efecto Avestruz. Necesitamos comprender que, por más que intentemos esconder la realidad, esta no cambiará, simplemente porque no hay un escondite lo suficientemente grande. La verdad no cambia, la única forma de eliminar los problemas es aceptarlos y superarlos. El sesgo de normalidad, parálisis de análisis o efecto avestruz es una tendencia distorsionada de las personas a creer que las cosas siempre funcionarán de la manera en que normalmente han funcionado y por lo tanto a subestimar tanto la probabilidad de un desastre como sus posibles efectos. Cuando un mandatario de cualquier país, toma decisiones trascendentales en la vida pública del mismo, pensando en que no pasara nada, está equivocado. El cerrar las guarderías, los hospitales psiquiátricos, suspender el suministro de medicamentos, no enfrentar la inseguridad, vituperar y despreciar el estudio, el esfuerzo, el sacrificio y tesón de las personas que buscan superarse, negar la violencia existente en todo el país, el gobernar a través de las redes sociales o de conferencias diarias, decir que ya no hay masacres, ver a los migrantes como delincuentes, recortar los presupuestos de salud y seguridad para dilapidar los recursos y decir que no pasa nada, es síntoma de que tiene el síndrome del avestruz. Es urgente afrontar los problemas que atañen a nuestro país, sacando la cabeza del agujero en donde la tiene.