Educación y pandemia

La emergencia sanitaria nos cambió la vida a todos, nuestra vida cotidiana ha dado un giro de 180 grados. A pesar de los grandes esfuerzos que realizan los gobiernos del mundo por encontrar una solución a esta “pandemia”, los investigadores científicos, hasta ahora, no han concluido con la vacuna del COVID-19 que se encuentra en la fase experimental. El mundo del trabajo, de la educación, las relaciones sociales y familiares habrán de ajustarse a los nuevos tiempos, esto por decir lo menos. Surgirán nuevos paradigmas, nuevas formas de ver la vida y la convivencia mundial. La ciencia tendrá que enfocar sus baterías al estudio del medio ambiente para evitar el deterioro ecológico, pero además necesitarán los gobiernos del mundo fortalecer la investigación científica, que algunos gobernantes han desdeñado. Sin duda, surgirán nuevos virus, nuevas enfermedades y la humanidad tendrá que estar a la vanguardia para hacer frente a esos desafíos.

No es deseable que se repita lo que acabamos de vivir, la saturación de hospitales y la escasez de medicamentos y equipos clínicos, por tanto, deben de realizarse grandes inversiones en infraestructura de salud y eso le corresponde a los gobernantes de todas las naciones, sin importar su ideología.

En México, recientemente se inició el nuevo ciclo escolar, ha sido un regreso atípico lleno de dudas, inseguridad, falta de conocimientos ante el regreso a clases de millones de estudiantes en todos los niveles de educación. Por tal motivo, muchos profesores han criticado el actuar de las autoridades educativas, ya que no tomaron en cuenta la diversidad cultural y las diferencias sociales que prevalecen en nuestro país. Partieron de varios supuestos: de que todos tienen INTERNET; todos tienen al menos una computadora; todos los hogares cuentan con al menos una televisión; los niños de primaria ya conocen el manejo de las computadoras incluyendo sus padres. Ha sido para los padres de familia un calvario lleno de ansiedad e incertidumbre, presionados por la falta, en muchas ocasiones, de tiempo para atender a sus hijos. Muchos tendrán que salir a trabajar y otros no tienen la preparación o ya se les olvidó lo que aprendieron en su formación básica. Ahora toda la responsabilidad recaerá en los padres de familia. El tiempo y los recursos también correrán por cuenta de ellos.

Se habla ya de una generación “perdida”, que aun cuando no aprendan lo suficiente, los profesores tendrán que “acreditar el año o semestre” a los estudiantes para no interrumpir el proceso formativo. Por otra parte, la educación es un proceso eminentemente social en estos espacios, los alumnos aprenden a socializar y a tener la “resiliencia” suficiente para seguir adelante, así mismo, es probable que a los profesores los hayan agarrado desprovistos, muchos de ellos no manejan computadoras o no han tenido capacitación previa para impartir clases en línea ya que no sabemos si realmente fueron capacitados para el nuevo proceso virtual de enseñanza - aprendizaje.

La educación en tiempos de Covid-19 es todo un reto, no sólo para las autoridades de nuestro país, también lo es para nosotros como padres y, por supuesto, para nuestros hijos. En medio de esta insólita pandemia, aprender de manera virtual, es por demás un escenario al que nadie estaba preparado para ello, nunca antes se había planteado o imaginado que el asistir de forma presencial a la escuela representara siquiera una condición de riesgo para la salud. Es evidente que, a mayor pobreza, menos posibilidades de tener lo indispensable para que los niños aprendan. Los casos de personas que viven en la sierra o los alejados de los centros de población, que no disponen de computadora, menos de internet, aquellos casos de hijos de padres analfabetas, indudablemente serán de los perdedores en esta batalla.

*- El autor es economista egresado de la UABC.