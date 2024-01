EL NUEVO AÑO 2024

!Y llegó el 2024!, gracias a Dios, el último año en el poder, del peor presidente en décadas. Año muy importante, en el que los mexicanos decidiremos el México en el que deseamos vivir durante los próximos años.

Respetando la opinión de algunos, este sexenio ha sido despreciable para los ciudadanos, por supuesto, NO para la clase política parientes y amigos, ellos se volvieron millonarios y sin trabajar en solo cinco años. Tampoco para la SEDENA, que vendieron su honor, ni para los ricos de siempre y el crimen organizado, ellos se han hecho su agosto, muy diferente al resto de la sociedad en donde la inseguridad, pobreza y miseria se multiplicaron.

Los mexicanos nos hemos llevado una gran decepción jamás imaginada: El enorme desprecio de López a la vida de los mexicanos, ciego e indiferente en las urgencias y desgracias. Este gobierno de pacotilla nos ha engañado, con un gabinete de adorno, diputados y senadores muchos ignorantes, pero todos, serviles a su partido y traidores a la Patria. Un presidente que ha gastado miles de litros de saliva, en comentarios estúpidos, mentiras, excusas y pretextos culpando a autoridades anteriores de su obvia ineptitud, adoctrinamiento con discursos autoritarios y narcisistas, tratando de convencer al pueblo que ser mediocre dignifica, que tener un par de zapatos es suficiente, que ser pobre es un honor y pensar mediocremente un orgullo…

Un sexenio de supuesta austeridad, sin recursos para medicamentos para los enfermos, ni vacunas suficientes para recién nacidos, ¡ah! Pero hubo y hasta de sobra, para la refinería que, aunque fue inaugurada no refina, para un aeropuerto sin vuelos, y para el fracasado trenecito depredador de la selva, con daños ecológicos inimaginables.

Lo más increíble es que éste gobierno que prometió no mentir, no robar, no traicionar y lo hace continuamente, ahora tenga cara para ofrecernos la continuidad con su corcholata Claudia Sheinbaum, un insulto a nuestra inteligencia. De apoyarla, el desastre de país que vivimos, nos esperan los próximos seis años. ¡Qué maravilla! Más abrazos a los criminales, más balazos a los ciudadanos, más asesinatos, más desapariciones, educación de cuarta con ignorancia garantizada para niños, un cúmulo de robos, amenazas, simulaciones, calumnias, e injusticias, otros seis años de rotundos fracasos.

Dado que, la oposición no ha podido capitalizar la soberbia hueca, las estupideces cotidianas, la destrucción creciente del Estado y sus Instituciones, los ciudadanos debemos dar la pelea en redes y calles para conservar la Democracia y los contra pesos que nos quedan. Las preguntas son: ¿Cómo quieren vivir la vida que les queda? ¿Quieren que los que no comen mañana coman? ¿Quieren que sus hijos dejen de desaparecer? ¿Salir a la calle sin miedo? ¿Quieren una educación de calidad? ¿Garantía y mejora de los servicios de salud que necesita su familia?

Si la respuesta es afirmativa, tenemos que tener un país que viva la Democracia, con los mejores contrapesos, un país que busque a diario la paz y el progreso. No será nada fácil, pero se puede. Llegó la hora de que los ciudadanos decidamos si en 2024 reconstruimos la República Mexicana en Democracia, o perdiendo nuestra libertad, convertirnos en esclavos de un sistema dictatorial perverso. ¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.