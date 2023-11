Los ricos pueden cubrir una educación mejor y eso les permite seguir siendo ricos; en cambio los pobres no pueden educarse y por lo tanto se mantienen así. Esta conclusión que es real llevó a Luis Von Ahn, guatemalteco de origen, que estudia en USA, y logra ser catedrático de universidad con la materia de ciencias de la computación.

QUÉ HACE

Luis es hijo único de madre soltera, y gracias a los esfuerzos de ella logra estudiar en USA. Buscando que hacer para que la gente en general pudiera acceder a unos mejores ingresos por medio de la educación, decide unirse junto con uno de sus alumnos de Universidad a un proyecto educativo.

Primero analizan qué es lo que pueden enseñar en Línea, y se dan cuenta de que si es matemáticas a la gente en general no les servirá de mucho. Y se inclinan por enseñar idiomas, primordialmente el inglés. Dos razones para ello, primero el Mercado, hay 2,000 millones de personas estudiando idiomas en el mundo y de ellas el 80% inglés. Y él segundo son los ingresos, si un mesero sabe inglés puede ganar el doble, y en cualquier otra actividad es similar esta posibilidad

Otra observación que hicieron fue la de se pudiera utilizar un smartphone para poder ingresar al sitio, ya que así prácticamente no hay pretexto para no poder tomar los cursos.

Inician el portal y le ponen por nombre Duolingo, y el logotipo es un búho verde. Es totalmente gratuito para todo el mundo. Y entonces ocurre otro aspecto muy interesante: resulta que al ser gratuito al final de cada lección tienes que ver un anuncio, que forma parte de los ingresos, pero si no te interesa ver anuncios puedes pagar una suscripción y te los eliminan. Muchas personas pagan la suscripción, principalmente de USA y Canadá. Con esto afirma Luis se logra redistribución de riqueza, los ricos pagan para que los demás se puedan seguir educando.

DATOS CURIOSOS DE LA OPERACIÓN

Comenta Luis que la parte “dura” es lograr que un portal educativo sea atractivo igual que los competidores como son las redes sociales. Dice que es como poner un plato de brócoli enseguida de un postre delicioso. Para el efecto empiezan a manejarse con técnicas similares a las de redes sociales. Por ejemplo, manejan las rachas: cuantos días seguidos llevas tomando la lección del idioma que elegiste. Si fallas un día la racha se elimina y vuelve a cero, y eso no le gusta al individuo. El país con más usuarios que mantienen rachas de más de un año es Japón, donde más de tres millones de ellos lo han logrado. La región que más falla con las rachas es América Latina, definitivamente nos gusta la fiesta dice Luis. También manejan las notificaciones de ausencias. Cuando un usuario tiene más de cinco avisos diarios de que no ha asistido, el último que le mandan le informan que es definitivo que ya no le van a volver a mandar notificación, y la gran mayoría en ese día regresan a clase.

CONCLUSIÓN

Nos parece estupenda la iniciativa de Duolingo, buscar hacer algo por los demás, manejándolo a través de la educación.. Y están conscientes de que probablemente no es un portal tan atractivo como otros de las redes sociales, pero están convencidos de que la satisfacción que sienten los usuarios es mucho más trascendente al estar aprendiendo algo,en este caso un idioma. Cuando te pasas mucho tiempo viendo videos al final es una sensación de pérdida de tiempo, en el caso de Duolingo es todo lo contrario. Es una gran enseñanza la de este portal la estupenda labor que se puede hacer en internet, el impacto es a gran escala. Hay que prepararse y reflexionar al respecto, el mundo digital es el futuro. ¡Feliz domingo estimado lector!