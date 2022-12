Dos hechos indignantes

Uno de ellos y de enormes consecuencias para nuestra Patria esta semana, ha sido la aprobación por parte de los senadores del grupo en el poder Morena, a la reforma electoral, vía leyes secundarias, sin importarles la inconstitucionalidad del proceso, el rechazo multitudinario de más de un millón de mexicanos, y mucho menos el daño tan tremendo a la Democracia en nuestro país.

Está visto que, los integrantes de este partido, no nos representan, tampoco les interesa el bien del país, sino obedecer ciegamente a su líder, para poder seguir devengando un sueldazo que por cierto no se ganan, mucho menos aquellos que no saben ni la O por lo redondo. ¿Para qué están ahí? Para que López logre su plan de seguir controlando el país, llevándonos a todos a la peor decadencia, que inició desde que López Obrador tomó posesión del cargo que, por cierto, obtuvo gracias al proceso imparcial del INE, el mismo que con esta ley ha destruido. Y me pregunto… ¿Cómo ha sido posible tanto avance del mal en nuestro país? Por un lado, las mentiras constantes de López en sus nefastas “mañaneras” que “todo va bien” tengo otros datos”, y culpando a anteriores gobiernos sus nulos resultados. Por el otro, los medios como Televisa, Azteca, cuidándole las espaldas al régimen, al no informarnos con la verdad, sino a conveniencia delgobierno, no del país.

Por fortuna existen periodistas que no venden su dignidady aunque son atacados por López, amenazados e intimidados yalgunos hasta asesinados, saben que el verdadero periodismoes indispensable para que una sociedad pueda vivir en Democracia, por eso, a riesgo hasta de su propia vida lo ejercen.

Y vaya que así ha sido. Hasta este año, 157 periodistas hansido asesinados, culminando con el segundo hecho indignante:El reciente atentado contra Ciro Gómez Leyva, un hecho repudiado por todo México, y que no es el único, son decenas de periodistas amagados, secuestrados, muchos de ellos han tenidoque huir de México, dejando su familia, su trabajo, su trayectoria, por incomodar a “alguien” con información basada en investigaciones serias, en base a la verdad.

Y si creemos que esto es un asunto solo del gremio periodístico, estamos equivocados, porque en una Democracia, la libertad de expresión es un derecho, y cuando se pierde, se afecta atodo el país, a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque el silencio esterreno fértil para el abuso y la tiranía de los poderosos, tantoaquellos que están armados en un poblado, igual como el quetiene coptada y amenazada a la autoridad, que, con total impunidad, intimida, amenaza y atenta contra la vida, utilizando cobardemente la violencia para evitar se conozca la verdad.

*La autora es consejera familia.