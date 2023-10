Discriminación activa

En los Estados Unidos siguen sucediendo actos de discriminación que se han logrado conocer por la existencia de las redes sociales. Las víctimas, pero en otras ocasiones los testigos, se encargan de darlas a conocer, utilizando sus teléfonos celulares o cualquier otro medio de difusión disponible. Después, es el coraje de la gente lo que logra que estalle la noticia y se vuelva una tendencia. Pondré a su consideración estos casos recientes. Primero, una jovencita de la escuela Secundaria Brazosport de la ciudad de Freeport, Texas, que había sido reina, iba a regresar a su escuela para entregarle la corona a su sucesora. Sin embargo, el director de la escuela le negó el permiso porque la exalumna, llevaba una estola que representaba la herencia mexicana. En esa misma escuela sucede el segundo caso cuando, de manera arbitraria, suspenden a un joven afroamericano por la forma como peinó su cabello y por la longitud de este.

Desde siempre, las comunidades negra y latina han sido objeto de ataques por loa blancos racistas estadounidenses. Aunque, durante la pandemia del Cobid-19, la comunidad oriental fue atacada de manera violenta, siendo golpeados por jóvenes blancos sin ninguna razón. La comunidad afroamericana o negra, no ha dejado de ser agredida de diversas formas. Las estadísticas de la policía en todas las ciudades dan cuenta, de que los automovilistas que más son multados, sacados de sus automóviles de manera violenta, golpeados, y con mucha frecuencia asesinados por policías, son los negros. Hay 5.3 millones de niños en las escuelas de Texas, y de ellos el 52% son hispanos, según la Agencia de Educación de Texas. (Tomado de CNN). No obstante, siendo un estado súmamente racista, no existen leyes que apoyen los estudios sobre temas de origen hispano en las clases regulares de las escuelas. Conocer tus orígenes y saber, de manera real y con datos surgidos de la investigación profunda de los diferentes sucesos, en los cuales los hispanos lucharon por sus derechos civiles, les permitirán crecer como comunidad en sus ciudades.

Lo importante de estos actos discriminatorios es que, al presentarse y golpear a las comunidades, las motiva para que surjan movimientos sociales contestatarios, que, al darse a conocer, integran a organismos defensores de los derechos civiles, se hacen demandas judiciales para reforzar o crear leyes que detengan el avance del racismo. No es una lucha sencilla porque hay intereses partidistas poderosos, que tienen gente en la Cámara de Representantes y en la de Senadores, que abogan en pro de las leyes racistas.

Una de las cuestiones que impulsan este tipo de leyes es, sin duda alguna, el hecho de que las personas de raza blanca en los Estados Unidos pasarán, en el mediano plazo, a ser parte de la minoría étnica. Solo hay que recordar que el 52% de los niños en Texas son hispanos, para que comprobemos que la tendencia de los hispanos es al crecimiento. Este crecimiento natural convierte y envía a las comunidades blancas a la minoría. Cuando esto suceda, estos irán perdiendo poco a poco, el poder que ahora detentan. Esta marcará el inicio de las verdaderas contiendas democráticas, en las cuales las alianzas multirraciales se convertirán en las opciones políticas triunfadoras. Vale.

*- El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC