Dilema de las pensiones

Gran debate ha surgido a raíz de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el pasado viernes 24 de enero una jurisprudencia respecto al tope en las pensiones del Seguro Social, para aquellas personas que se retiren bajo la Ley de 1973, con diez salarios mínimos.

El debate (pero también seguramente la confusión y el enojo), se ha generado sobre una mala interpretación y erróneo manejo del tema en las redes sociales. En principio porque la Suprema Corte sólo se expresó sobre la constitucionalidad y aclaración de contradicciones en la operación y monto de la pensión; no tiene facultades, como posteriormente fue aclarado por el Director del IMSS, el ajuste de los montos y parámetros de jubilación.

La señalización de la Corte incluso generó pronunciamientos acusando al gobierno federal a la cabeza del Presidente López Obrador, de que se querían reducir las pensiones y de hacer uso discrecional de los recursos. Esto fue rápidamente descartado por el propio Presidente, pues hacerlo será una medida contraproducente al bienestar de los adultos mayores y además mencionó “son derechos adquiridos”. Lo definido también por la Corte reforzó lo que se perdió de vista como obvio: la Ley de 1973 se aplicaba a los trabajadores que se retiraron bajo esa Ley.

Señalaba el director del IMSS. Este señaló esta misma semana que el Instituto seguirá estimando las pensiones que existan en el modelo de transición, es decir los 25 salarios. Hacer un cambio para reducir los monos, pienso, podría tener un muy elevado costo político para el mandatario y gobierno que lo plantee; sólo hay que ver lo que pasó en meses recientes en Francia de inconformidades sindicales y revueltas sociales al proponer un aumento en la edad de jubilación.

Una vez comentado la desviada interpretación que cientos o miles de personas pudimos haber hecho, quiero que reflexionemos sobre la necesidad de revisar el sistema de pensiones y jubilaciones porque actualmente operan dos leyes: la de 1973 y la de 1997.

En el primer caso se consideraba una pensión indefinida con 10 salarios mínimos como tope con sólo haber cotizado 4500 semanas; en la ley más reciente, el parámetro es cubrir 1,250 semanas trabajadas y topada a 25 salarios mínimos, en tanto haya fondos en la cuenta individual.

El sistema, sin embargo, tendrá que revisarse por varios factores. Uno de ellos es el incremento anual que se requiere de recursos públicos para cubrir los montos de los pensionados; otro factor es el cambio en la población, pues aumentará en los próximos años más el número de personas en tercera edad que los jóvenes trabajando, lo que a su vez hará se revise el modelo de cuentas individualizadas; un tercer elemento que no puede perderse de vista es que no puede aplicarse una retroactividad en perjuicio del beneficiario, es decir, no se le puede reducir el tope de jubilación y un tema adicional es que debe reestructurarse el modelo financiero del IMSS para que no caiga en quiebra.

Por lo pronto, estemos en paz, nuestras jubilaciones no son sujeto de recorte.

* El autor es Consejero y Tesorero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.