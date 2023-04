El Día del Niño está marcado en calendario el 30 de abril como un día para festejar a la infancia, y en esa fecha se acostumbra dar regalos a los niños o llevarlos de paseo y aunque se celebre con mucha alegría, su origen fue creado para conmemorar a las víctimas infantiles de la Primera Guerra Mundial. Luego de que este conflicto bélico dejara a cientos de personas afectadas, el 26 de septiembre de 1924 la Liga de las Naciones ratificó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños, que buscaba la protección de los menores. Un año después, durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños que se realizó en Ginebra, se declaró oficialmente que el 1 de junio de 1925 sería el Día Internacional del Niño. Posteriormente, y tras el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas, en 1959 se eligió el 20 de noviembre para celebrar el Día Universal de Niño, pues la fecha marca la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño. Sin embargo, como apunta el sitio de UNICEF, la declaración "no era suficiente para proteger los derechos de la infancia", por lo que, tras casi una década de negociaciones con gobiernos y líderes de todo el mundo, se acordó el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989. En México se tienen registros históricos de que esta celebración se dio por primera vez en 1916, en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz. La idea de festejar a la niñez fue creada en 1924 por José Vasconcelos, cuando era secretario de Educación Pública (SEP) durante el mandato del presidente de México Álvaro Obregón. Además de haber sido el primer titular de la SEP, fue un abogado, político, filósofo y escritor que dedicó gran parte de su vida al desarrollo de la niñez. Vasconcelos fue el que instituyó el Día Nacional del Niño en 1924. cuando el gobierno de Álvaro Obregón aceptó la ratificación hecha por la Liga de las Naciones, pero se decidió que se festejaría el 30 de abril por tres fechas claves para los mexicanos: el Aniversario de la Revolución (20 de noviembre) día con el que se empalmaba; y por coincidir en la misma semana del Día del Trabajo (1 de mayo) y la Batalla de Puebla (5 de mayo). Era la época en la cual, de los niños entre 6 y 14 años, sólo 36.3% asistía a la escuela. Para celebrar a los niños, exhortó a todas las instituciones a fomentar la fraternidad y la comprensión hacia esa población, así como a desarrollar actividades para la promoción de su bienestar y de sus derechos. Vasconcelos decía que había que hacer de cada escuela “un palacio con alma”, para que los niños pobres, descalzos y hambrientos vivieran en palacios las mejores horas de su vida y guardaran recuerdos luminosos. ¿Pero cómo lograr el sueño de Vasconcelos? Este gobierno federal en nombre del tan trillado concepto que tiene de la corrupción, cerro las guarderías, suspendió las escuelas de tiempo completo, dejó de suministrar medicamentos para los niños con cáncer, desapareció el INIFED, organismo encargado de la construcción de escuelas y de su mantenimiento, acabó con el sistema nacional de vacunación, no los quiere educar, los quiere adoctrinar. Su estrategia de la seguridad también la han sufrido los niños y no se diga de los inmigrantes, que son tratados como delincuentes y que algunos de ellos viajan solo con sus recuerdos, sus hijos y la ilusión de un mejor bienestar para ellos. El objetivo de la ONU es que en esta fecha se recuerde que los niños son los que más sufren las crisis y los problemas del mundo. También para "recordar que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido", y evidenciar las necesidades de los menores. Tenemos un gobierno deshumanizado, al cual que no le importa el bienestar de los niños.