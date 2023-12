Después de 5 años (segunda parte)

En la primera parte empecé un recuento de lo que me parece más sobresaliente de los cinco años de gobierno del presidente y lo que reportó u omitió en el respectivo informe. Comenté que se refería a un “testamento”, pero no significa que dará independencia a su sucesor. También la referencia a la disminución de la pobreza externa, pero un aumento en quienes no tiene servicios de salud a través, pero si se han gastado miles de millones de pesos bajo la figura de programas sociales o cientos de miles de millones sin transparencia canalizados hacia obras que no dan acceso a información bajo la consigna de que son de seguridad nacional.

Ahora continúo con reflexiones en conexión con educación, obras públicas y salud. En el quinto informe resaltó el presidente que se necesita seguir incentivando las obras públicas, por ejemplo, en otra refinería y rehabilitar toda la industria petroquímica (a pesar de que la tendencia mundial es el uso de energías renovables y materiales con menor huella de carbono). También se requiere destinar más recursos públicos para la construcción, principalmente ligada al sureste y al corredor interoceánico.

Sobre el tema de educación, es mucho el optimismo gubernamental, pero en los hechos las prueba Pisa nos dice que retrocedimos en varios aspectos, lo que nos está haciendo como país menos competitivo en cuestión de desarrollo y formación de las personas, cuando menos en aspectos de aritmética, lectura y comprensión, por ejemplo; eso sí, en cinco años se reforzó el apoyo a los maestros, pero no a los alumnos a quienes se deja sin buenos planes de estudio.

Permítanme estimados lectores volver a la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés, que viene a ser la prueba educativa más relevante del mundo), para advertir los retrocesos. Los alumnos mexicanos menores de 15 años se desempeñan peor en matemáticas y ciencias que en 2006 y caen a su nivel más bajo de lectura desde ese año.

En las tres materias valoradas, la mayor bajada de los mexicanos se dio en matemáticas, en la que retroceden 14 puntos. Solo 3 de cada 10 alumnos alcanzaron el nivel 2 en esta materia, que consiste en representar matemáticamente situaciones sencillas como convertir precios a una moneda diferente. Además, los mexicanos que realizaron la prueba se desempeñaron solo un poco peor en lectura en comparación con 2018; adicionalmente en México solo la mitad de los alumnos pudieron superar la prueba de nivel 2, en la que los estudiantes tenían que razonar una explicación para fenómenos científicos similares.

En resumen, las cifras publicadas, que corresponden al año pasado, sitúan a México en la posición 51 de los 81 países evaluados. Posición nada satisfactoria, por lo que el presidente simple y sencillamente dijo "No los tomamos en cuenta … son parámetros del periodo neoliberal”.

Amplio un poco lo del a educación. Se revisan con los maestros temas como cuentas individuales de retiro, ajustes salariales y prestaciones, pero no planes para que los estudiantes incursiones en herramientas como la comunicación vía internet, el manejo de computadoras, el aprender matemáticas y hacer cálculos básicos. No quiero ser pesimista, pero entonces me pregunto ¿para que dar tantas becas a los estudiantes si no tienen un horizonte positivo para superarse, para aspirar a mejorar su formación y bienestar general? Por lo menos se han dado doce millones de becas y canalizado dinero para que las propias madres y padres de familia realicen el mantenimiento132 mil escuelas públicas. Retomando percepciones como lo hice en la primera entrega, en educación la encuesta del periódico Reforma del pasado 3 de diciembre indicaba como mala opinión un 21 por ciento.

Por último, la salud. Pocas palabras al respecto, cincuenta millones de personas sin acceso a los sistemas, falta de medicamentos, más de 700 mil personas que murieron por el mal manejo de la pandemia y estamos muy muy lejos de tener un sistema como el de Dinamarca.

*- El autor es Presidente Electo de Index Mexicali, periodo 2024 - 2025.