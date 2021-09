Antes de que me lo recriminen, aclaro que descolonizado no es el término preciso para decir que al Paseo de la Reforma en la Ciudad de México se quedó sin la estatua de Colón, el enigmático navegante genovés que se hizo a la mar el 3 de agosto de 1492 -auspiciado por los Reyes Católicos- a bordo de La Santa María junto con La Niña y La Pinta, la tercia de carabelas que salieron del puerto de Palos (Huelva) con una tripulación de casi 90 hombres que no tenían la más remota idea de hacia dónde se dirigían al mando del ahora sobajado Cristóbal Colón…

Bueno, como le hayan contado la historia. Pero hoy, la figura de Cristóbal Colón vuelve a la palestra provocando una controversia ideológica que a muchísimos mexicanos nos toma por sorpresa. Pero, ¿por qué lo bajan de su pedestal? ¿En desagravio? ¿Para revindicar? ¿Por encendido nacionalismo? O, simplemente por patrioterismo desbocado.

Si a mí me hubieran preguntado (inútil suposición), respondería como dice la letra de la canción de Juan Gabriel: ¡Pero qué necesidad! A no ser, reitero, por mero populismo abrupto de la “Cuarta Desnaturalización”.

Muchos años viví en la Ciudad de México y a ese Colón no se le identificaba como un personaje tirano; sino como un punto de referencia: “Dábamos vuelta en la glorieta de Colón”. No era considerado como una figura aviesa que maltrató a los indígenas, que seguramente lo hizo. Pero tomar medidas de sanación a más de quinientos años de distancia sólo puede ser por ingentes complejos ideológicos.

Bueno, y de ahora en adelante cómo le va a decir “el pueblo bueno” a Tlali -remedo de una cabeza olmeca pero femenina- que estará en dicha glorieta. Para mí, contradiciendo al escultor, Pedro Reyes, la veo como una mujer adormilada e inexpresiva aunque tenga ojos de jaguar y labios serpentinos.

Lo cierto es que Tlali, tierra en náhuatl, es una desmañanada imposición colonizadora.

LA PALABRA DE HOY: DESCOLONIZADO

Enfatizo: Colonizar no proviene de Colón. El verbo colonizar deriva del latín 'colonia' que significa “territorio establecido por gente que no es de ese lugar”. El elemento compositivo “izar” significa “convertir en”.

Por tanto, descolonizar indican “poner fin a una situación en donde dominan y mandan los que son de fuera del lugar, país o región”.

Además, el personaje cuestionado se llamó Cristoforo Colombo (1451-1506).

DE MI BIBLIOTECA: CRISTÓBAL COLÓN,

EL ÚLTIMO DE LOS TEMPLARIOS.

Ruggero Marino escribió: “El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, sin saberlo, protagonizó uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Tras su llegada a América ya nada sería igual en el mundo”. Ni dudarlo, si no hubiera llegado, la historia sería otra. Y, ni usted ni yo, estaríamos aquí.

Marino continúa en su libro: “ …Cristóbal Colón muere en 1506 sin haber comprendido realmente en dónde desembarcó”. Y yo, hago mías las palabras del propio Colón, quien escribió: “(Que) la verdad triunfe siempre y no quede confundida eternamente”. Ahora que, si se le pregunta al presidente, contesta con un descolón.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.