Fanatismo: intolerancia, apasionamiento, idolatría, obstinación, todo esto y más se puede decir del fanatismo. Haga usted sus cuentas. Si alguna similitud encuentra usted con la idolatría por Obrador en sus seguidores, entonces está usted en lo correcto.

Cientos de miles de seres humanos han muerto en el mundo por el fanatismo de algunos gobernantes. El fanatismo religioso, sin embargo, no conlleva la misma agresión a los seres humanos que el fanatismo político de algunos caudillos ideológicos; incluso, también personas fanáticas que sin tener el poder de destrucción del fanatismo de gobernantes son sin duda en extremo agresivos. Anoche (febrero 23 de 2023), la diputada por Baja California, Julieta Ramírez fue entrevistada en el canal 66 por Gustavo Macalpin, quien le preguntó: Qué opinión tenía respecto del desfile multitudinario que se está organizando para manifestarse en torno al INE, el próximo domingo; (hoy, es viernes).

Julieta, en extremo fanatizada por Obrador, de inmediato no contestó a la pregunta. Con rapidez sorprendente, sacó de su portafolio una foto de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. Sin decir agua va, aprovechándose de la oportunidad que le brindaba al canal 66 hizo gala de su agresividad e incondicionalidad por el actual presidente de México. Si Calderón es o no culpable, la diputada se aprovechó para destrozarlo; para que el pueblo conozca, sepa, “que Calderón es tan culpable como García Luna” Así se debió entender la muestra desesperada de Julieta por agredir a Calderón. ¿Te das cuenta? El fanatismo no entiende, no sabe de razones, me queda claro. Gustavo le aclaró: no textual: la pregunta era con respecto a tu opinión del desfile de la oposición el próximo domingo; por qué te has salido del tema, Macalpin pudiera haberle dicho: es obvio que estas desesperadas por agredir; pero claro, esto no se le dijo. Y como no es el asunto, la diputada luego entró en el tema puntualizando por cierto que el IFE es culpable de que le robaran el voto a López Obrador. Sin duda se refiere al reclamo permanente de Obrador de que Calderón le robó la presidencia en 2006. El presidente Consejero del INE, Lorenzo Córdova, hoy, se le preguntó sobre este reclamo permanente de Obrador al respecto, en el programa de noticias de Pepe Cárdenas: a Obrador se le entregó todo lo que lo que exigió revisar. Nada dejó sin escudriñar, el Tribunal Federal Electoral, de la Federación: casilla por casilla, voto por voto; distrito por distrito. Todo. Los distintos medios informan de esta votación por la presidencia en 2006; redondeando: 14 millones y un poco más para Obrador; quince millones y tanto más para Calderón.

Otro tema, sin duda, bastante manoseado por el presidente. Si así fuera; si así ha sido el comportamiento del INE, según Julieta, pregunto: por qué Morena ha ganado rotundamente las últimas elecciones en México; por qué Andrés Manuel López Obrador es presidente de México con amplia votación a su favor. El fanatismo político no oye, no escucha razones. Lo peor que le puede suceder a un político. Ser un fanático. Julieta hoy es diputada por Morena.

Retomo el tema: Millones de judíos fueron masacrados y quemados por el fanatismo de Adolfo Hitler. Millones de habitantes de Ucrania han muerto por el fanatismo de Vladimir Putin; cientos de nicaragüenses pagan con cárcel el fanatismo político de Daniel Ortega; cientos de miles de venezolanos abandonan su país por el fanatismo de Nicolás Maduro y termino: si bien el presidente Obrador ha manifestado reiteradamente su pacifismo en el caso de Ucrania: llegar a un acuerdo entre las partes con la finalidad de terminar la guerra. Propuesta, idea plausible por cierto, de Obrador. Entonces: por qué es tan agresivo internamente, por qué no concede una entrevista con Santiago Creel, que se la está solicitando. Creel: Presidente actual del Congreso. Me pregunto: por qué esta doble cara, por qué tanta falsedad disfrazada de verdades. Con todo respeto a lo bueno del presidente Andes Manuel López Obrador en su empeño por cambiar al país. La intolerancia de los políticos sin embargo me produce ronchas. Recordemos al presidente Calles y miles de cristeros muertos. .

* El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.