Del excel al machine learning

Para nadie es sorpresa los pasos agigantados que da la tecnología hoy en día, cada vez se acorta mas el tiempo si de novedades se trata, siempre lo comento…”lo que hoy funciona tal vez el año que entra esté obsoleto”, pues que le cuento que visité el E-commerce Summit & Expo en Ciudad de México, es donde se reúne la industria y presenta sus novedades.

Me dio mucho gusto validar algunas conclusiones a las que he llegado por experiencia y sentido común, hubo tres temas como común denominador y aquí me extiendo:

Experiencia del cliente: este concepto va mas allá de una atención a clientes de calidad, hay que concebirlo de forma omnicanal ¿cuál es la experiencia que tiene nuestro cliente cada vez que contacta a la marca? y ahí uno piensa “pues debe de ser buena, porque mis colaboradores están capacitados para atender”...ok…¿y cómo es la experiencia de sus clientes cuando entra a su tienda en internet?, me hace acordar al meme ese en video de John Travolta preguntándose “¿por qué no ha nadie?” ¿lo ha visto?, tal cual tenemos personal en nuestro punto de venta, así tenemos que tener tecnología para conocer el comportamiento de nuestros usuarios y acompañarlos en su proceso de compra ¿cómo hacerlo?, ahí va mi segundo tema.

Data Base (base de datos) por cierto si a usted le sugirieron comprar alguna base de datos ¡huya!, se construyen no se compran, dicho lo anterior, hablemos en serio: si una empresa no tiene información, no tiene absolutamente nada; entonces si usted maneja su información en un excel tiene que pensar seriamente en hacer sus pininos en CRM y/o ERP, en el evento ya se estaban presentando soluciones tan avanzadas que son capaces de saber que cliente llegó por una campaña de Facebook, cuanto tiempo estuvo en la tienda online ¿que hay de la física (retail)? ahhhh pues ahí entra mi favorito el WiFi, con todas estas herramientas se hace la ‘minería de datos’ pero esta columna es para contarle del evento, lo que me lleva al tercer gran tema:

Machine Learning (aprendizaje automático) ya sabemos lo que es ‘data mining’, el machine learning se basa en una metodología de análisis de estos datos automatizando la construcción de modelos analíticos, por eso se dice que es una rama de la inteligencia artificial, mire le explico sin tanta vuelta: cuando estamos construyendo nuestra base de datos, teniendo la capacidad de registrar el comportamiento del usuario, hay programas que automáticamente analizan, filtran, detectan patrones de conducta y con base a eso accionan, también de forma automatizada, comportamientos del software con la mínima intervención de un humano, por ejemplo...recomiendan algo, o te invitan a que te mandes “tu carrito de compras” a tu correo. Cómo va almacenando muchísima información, el sistema “aprende”.

Estos tres grandes temas son lo que están haciendo las grandes marcas ¿qué opciones tenemos los mas pequeños? ¡muchas oportunidades! hay que empezar a perderle el amor al excel, aprender a incorporar la tecnología: digitalizar nuestras empresas, un paso a la vez, yo le muestro el panorama completo, el horizonte, a donde queremos llegar, el asunto es que hay que hacerlo ya, ¿o esperar a echarle a la culpa a la competencia, al karma o a la mala suerte? Ponga sus barbas a remojar ¿quiere crecer?, mas bien ¿quiere permanecer? ¡hágame caso! pregúúúúúúúúúnteme!!! búsqueme en mis redes sociales, teclee mi nombre en Google, yo le platico todo. Gracias por leer.

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.