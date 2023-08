Naturalmente que este tema será el Tren Maya, (con mayúscula) pero abordaré, como me es usual otras palabras del presidente Obrador, si hay espacio, que en su intervención en Oaxaca a mí me sacaron de piso.

Primero: el Tren Maya. La obra está detenida en este momento por amparo promovido por ambientalistas y pobladores que resisten o reclaman la suspensión de esta realización, sobre todo, pero Obrador promete que no pasará; que la obra seguirá y yo le creo.

Lo más rescatable: el proyecto mismo; de hecho, trascendental en su importancia interoceánica de comunicación. Si el canal de Panamá que comunica Atlántico Pacífico que es; ha sido, una obra, incluso superior al proyecto del tren maya, por el transporte de grandes buques cargueros, por agua, lo que implica, naturalmente una carga superior sin duda a lo que pudiera lograrse con la culminación del tren maya. Para ilustrar el ejemplo: hace una semana, en el puerto de Manzanillo aparcó un barco que, con una longitud de dos campos de futbol, (según la noticia) y el carguero mismo mostrado a la vista del reportaje televisivo, con miles de contenedores, equiparables, cada uno de estos contenedores al tamaño de un vagón de tren, que por lo regular sólo puede transportar cien unidades y ya sería un tren en extremo largo. Reitero: el barco a que me refiero mostraba más de mil contenedores, cada uno, equivalente a un carro de tren. Sea toda esta reiteración para comparar la capacidad de transporte del Canal de Panamá. Sin embargo: Obrador lo explicó en su último discurso en Oaxaca: “El canal esta perdiendo agua y por eso existe una fila de barcos en espera hasta de dos meses”. ¿Sera verdad; será mentira? Lo que sea, es sin duda, un argumento adicional para la justificación del tren Maya; su obra cumbre; lo mas trascendental de su gobierno. Obliga defender este proyecto, sin duda muy importante para México y sobre todo para el Sureste del país.

Mis comentarios adicionales que, como dije: me sacan de piso; me mueven el tapete. AMLO dijo en su discurso en Oaxaca que el proyecto y este tren por el istmo, para unir Pacifico y Atlántico, ya Porfirio Diaz lo había construido, pero por la falta de uso, fracaso, por parte de Asia y Japón en aquellos años sin desarrollo, y por lo tanto o de cualquier r forma, Porfirio Diaz era un patriota; un gobernante que realizo desarrollos para el país, positivos, dignos de reconocimiento y yo me dije: ¡vaya, un acto de nobleza de Obrador que se le debe reconocer, dada su agresión continua contra el pasado! Una agresión de hecho maniquea. Pero Obrador agrego: lástima, con los años se convirtió en un gobernante “fifí”. ¿Te das cuenta, el maniqueísmo del presidente? Por falta de información; por ignorancia o como se le quiera llamar, las haciendas en tiempo del porfiriato fueron prósperas, abundantes en su producción, la mayoría de éstas, acompañadas de una agricultura muy importante para su tiempo; en pleno desarrollo, de hecho; incluida la ganadería. Si, naturalmente, a base de la “pionada”; del aprovechamiento del trabajo de miles de campesinos, es verdad. Pero estos miles de campesinos pobres, nada tenían; solo salían adelante con el desempeño de su mano de obra para los hacendados; que por cierto por lo regular siempre había un pequeño grupo de familias de campesinos a su servicio a quien los hacendados los trataban bien e incluso se les dotaba para cultivar un pequeño predio de propiedad familiar. Y este era en tiempo del presidente “fifí”; según AMLO. lo que a mi me provoca una risita. Ignorancia o disimulo de nuestros gobernantes revolucionarios y o populistas. Esta risita mía no es más que ignorancia de aquella realidad histórica de México, otro tiempo, otra forma de ver el pasado con certeza; sin maniqueísmos ideológicos. Nos pasa lo mismo con Obrador y su permanente agresión contra España. Digo: tiempos históricos fueron tiempos y no se pueden juzgar con el presente. Esto es precisamente parte de la ignorancia de nuestros gobernantes, a que me refiero. Para entender el pasado se requiere cultura no posicionamientos políticos populacheros. Así de simple.

Y termino, Obrador dijo en su discurso de Oaxaca que este estado cuenta con un poco mas de doscientos municipios y que cuando el termine su mandato: ¡Todos estos municipios contarán con caminos o carreteras pavimentas¡ Y es cuando yo razono: el presidente Obrador piensa, sin duda, que los mexicanos somos un montón de tontitos, de otra manera…

*- El autor es artista plástico.