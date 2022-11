Defender al INE

Recuerdo que hace años, estoy hablando en 1988 cuando se llevaba a cabo las campañas presidenciales de Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Clouthier y Carlos Salinas, por cierto, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador era uno de los priistas que hicieron campaña a favor de Salinas de Gortari, parece que ha sufrido amnesia y no lo dice.

Gracias a la oportuna intervención del entonces Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, se cayó el sistema y de repente gana Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI a la presidencia; Cuauhtémoc Cárdenas no quiere enfrentamientos y se retira sin luchar por el reconocimiento de su triunfo. Para muchos le robaron la presidencia, de esto el originario de Macuspana no dice nada y mucho menos cuando tiene como director de la CFE a Manuel Bartlett.

Esto detonó la participación de la oposición y muchos priistas para que a principios de los noventas se creara el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, operado y administrado por ciudadanos, convirtiendo al IFE en un órgano ciudadano que operaría los procesos electorales vigilados por los ciudadanos. Se quitó al gobierno federal de realizar elecciones en las que casi siempre ganaba el PRI.

Hoy el presidente, Andrés Manuel López, siendo gobierno, presenta una iniciativa de reforma a la Ley Electoral y la renovación del INE para beneficio de sus intereses. Esta reforma no salió de los ciudadanos, no salió por acuerdo de partidos políticos, no es obra del ejecutivo federal como pasó hace 30 años. Ni siquiera fue promovida por Morena.

Leyendo la columna de José Elías Romero Apis en Excelsior este viernes recordó a don Jesús Reye Heroles, promotor de la democracia en México y la inclusión de legisladores de otros partidos vía plurinominales. La llama la Reforma 77 y dice Romero Apis que “se instaló la viabilidad fáctica y no sólo jurídica para los partidos políticos. Hasta más de los que se lo merecían, pero ninguno se quedó afuera”. Así empezó Morena a ocupar curules.

La iniciativa de López Obrador, ciertamente pretende un cambio en la conformación del Congreso de la Unión, recortar el número de diputados y senadores, lo cual, para mí en lo personal me parce correcto, porque hay cientos de legisladores que pasan por el Congreso sin pena ni gloria pero eso sí cobrando sus sueldos y dietas jugosas.

También se pretende recortarle el presupuesto al INE y al Tribunal Electoral así como hacerlos más eficientes con menos personal, en principio me parece bien, pero habrá que hacerlo sin poner en riesgo los proceso democráticos en nuestro país, como ha pasado con el famoso Insabi que no sirvió, el abastecimiento de medicamentos, la garantía de seguridad, etc.

Otro aspecto es el financiamiento de los partidos, que también hemos visto como estar prerrogativas han mantenido a familias constructoras de partidos pero que en realidad no sirven para nada. Hace años los partidos políticos vivían de las cuotas de sus integrantes, algunos realizaban rifas otros, como el PRI, destinaban dinero público a campañas políticas. Incluso se creaban cuotas especiales como en el PRD para mantener al hoy presidente.

Este domingo algunos mexicanos saldrán a manifestarse en defensa del INE, espero que salga mucha gente. Estoy de acuerdo con hacer unas modificaciones al INE y a la Ley Electoral, pero no destruyendo un organismo que aun con todas sus fallas, que han existido, pero no crear otro organismo a modo para ser manipulado por el gobierno, como hace más de 30 años.

*El autor es Periodista independiente