Decisiones en lo oscurito

En la colaboración pasada comentaba sobre la sorpresiva imprudente y riesgosa medida de ampliar el mandato gubernamental de 2 a 5 años. La medida, por demás a destiempo, a discreción y en lo oscuro se volvió a registrar en días pasados cuando se realizó a puerta cerrada, en una sede que no es la original del Congreso Estatal, tan es así que se realizó en el Palacio Municipal de Rosarito, convocada de última hora y entendemos que sin una orden clara del día.



En efecto, el día 23 y con amplio rechazo de la ciudadanía, de los medios y de instancias federales -excepto la del Presidente-, se votó a favor lo que ya se conoce como Ley Bonilla. Decisión que incluso una ex magistrada de a Suprema Corte de Justicia y ahora titular de la Secretaría de Gobernación señaló como institucionalidad.

Lamentablemente Baja California se usa como laboratorio de pruebas para que en lo sucesivo otros congresos estatales quieran hacer lo mismo, romper con medidas cuestionables la gobernabilidad y la democracia. Paradójicamente en nuestro Estado surgió la alternancia, el verdadero ejercicio ciudadano hace unas tres décadas, pero será en nuestro mismo estado en donde se quebrante impunemente lo que decimos los ciudadanos en las jornadas electorales. La medida, pudo en el fondo ser la correcta, la de ampliar el mandato y ajustar los tiempos electorales, pero no a toro pasado; eso, en el fondo, es parte de la molestia.

Todos sabíamos que las elecciones serian por dos años, esas fueron las reglas del juego. Si se rompen las reglas, entonces se rompe la civilidad y el respaldo ciudadano a quienes supuestamente nos representan. No basta levantar los hombros y decir, a mi no me involucren en el tema, como dice el mandatario mexicano, el debería ser el primero que motive al respeto del Estado de Derecho, de cumplimiento de las normas y reglas, aunque en el fondo sabemos no lo hace pues no cree en las instituciones.

Si no se pone orden y se da marcha atrás, entonces veremos no sólo la réplica de presidentes municipales, alcaldes y otros funcionarios de elección popular, queriendo justificar la ampliación de su cargo. Pero también, se correrá el riesgo de que en otras entidades federativas se quiera romper con los pactos federales. Pensemos por un momento en que estados ricos y grandes contribuyentes de recursos al gobierno como Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y la misma Baja California, empiecen a desconocer los acuerdos fiscales de transferir impuestos a la federación para que luego esta devuelva a cada uno de los estados lo que considere necesario para su gasto. En otras palabras, se abre la oportunidad de patear el avispero.

Avispero que empieza a quebrarse pues los diputados -supuestamente nuestros representantes- tiraron por la borda el exhorto del Congreso de la Unión para dar marcha atrás a la reforma de la constitución de Baja California bajo el argumento de que es un tema que sólo compete a los bajacalifornianos.

Para terminar, quiero lanzar una pregunta ¿si hubiera otra vez una elección o consulta, cómo saldría el resultado, en tanto hay encuesta que señalan que casi un 60 por ciento consideramos antidemocrática la medida?







*El autor es consejero y tesorero nacional de Index, además de director de Recursos Humanos para Latinoamérica en Newell Brands.