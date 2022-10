Decide antes… es mejor

“Al mundo le disgusta el cambio, pero es lo único que ha traído progreso”. Charles Kettering.

Cuando vamos a viajar a un lugar, sobre todo si vamos a tomar un vuelo para llegar, lo más seguro es que hagamos reservaciones de una manera anticipada para efecto de tal salida. Pues bien, en el caso de tomar decisiones, pequeñas o grandes, sería bueno decidir perseverar en las mismas de una manera anticipada.

NOS EXPLICAMOS.

Por ejemplo, si estamos a dieta entonces en cuanto nos ofrecen un postre inmediatamente decimos “no gracias…”, si nos lo ponen enfrente, lo vemos y lo acariciamos, ya empezamos a pensar que uno no es ninguno…y ya lo comiste. Otro ejemplo más trascendente sería el decidir no participar en discusiones negativas o de cosas que no se pueden hacer; y también en decidir en cosas que sí puedo controlar, en lugar de estar componiendo la plana a López Obrador o a Joe Biden…como si me fueron a hacer caso si me oyeran.

Otro aspecto interesante de cuando uno toma una decisión, y como con facilidad por una opinión de otros la cambia. Ejemplo, decido iniciar un negocio, y alguien me dice que está muy difícil la economía, y por lo tanto me desisto de perseverar en mi decisión. Dr. Abraham Maslow, que dedicó su vida a estudiar el comportamiento humano, comenta de la importancia de que el individuo siga su intuición, y lo que decida hacer no deje de intentar lograrlo, al margen de los que digan las circunstancias o los demás.

Recordemos los remordimientos de los enfermos terminales, uno de los cinco más recurrentes es el darse cuenta de lo mucho más que pudieron haber hecho y no lo intentaron. Nadie se arrepiente de lo que intentó sino más bien de lo contrario. Todo mundo recuerda los 714 home runs de Babe Ruth, pero nadie se acuerda que lo poncharon más de 1,300 veces.

CONCLUSIÓN

Terminamos con dos expresiones de dos personas que han influido mucho en el mundo occidental, uno de ellos el filósofo William James, que afirma lo que hacemos comparado con lo que podemos es muy poco, porque usamos una mínima parte de nuestras facultades físicas y mentales, vivimos muy por debajo de nuestras capacidades. Y el otro es Thomas Edison, que afirmaba: “si hiciéramos todo lo que podemos hacer, o casi todo, nos admiraríamos de nosotros mismos”.

Estimado lector, si te interesa algo o deseas algo, la cuestión es decidir, y si de antemano decides perseverar, ¡mucho mejor! ¡Feliz domingo!

*- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.