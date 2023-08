De ministros de la Suprema Corte de Justicia

Según la información proporcionada por la CNN, el afroamericano Juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, Clarence Thomas, tiene un salario anual de $285,000 dólares. Con este ingreso, uno podría pensar que es suficiente como para que no caiga en tentaciones, y no reciba “donaciones” de ciudadanos o grandes empresas. Sin embargo, Propublica, organización civil estadounidense, cuyo lema y compromiso es hacer periodismos de investigación de interés público, ofrece datos sobre el grado de corrupción de este importante funcionario. Dice que magnates poderosos, le han invitado a vacaciones a bordo de yates, lo han hospedado en hoteles con suites premium, lo han llevado a torneos deportivos en jets privados y, en una ocasión le mandaron un avión 737 a recogerlo y trasladarlo. Dice textualmente Propublica, que sus regalos incluyen: al menos 38 vacaciones de destino, incluido un viaje no reportado previamente en un yate alrededor de las Bahamas; 26 vuelos en jets privados, más ocho adicionales en helicóptero; una docena de pases VIP para eventos deportivos profesionales y universitarios: dos estadías en resorts de lujo en Florida y Jamaica: una invitación permanente a un club de golf súper exclusivo con vistas a la costa atlántica. Inclusive, se denuncia que el multimillonario Harlan Crow, le compró, en Georgia, una casa a la madre de Thomas. La investigación de este organismo refiere, que existe la posibilidad de que este juez haya violado la ley, al no revelar oficialmente a quién corresponde, alguno de estos eventos.

Esto nos hace suponer que, en todos los países del mundo, las más altas autoridades judiciales -en este caso los jueces de la Suprema Corte de Justicia- no están exentas de cometer, promover y aprovechar actos de corrupción, que impliquen recursos económicos y otros beneficios personales, a cambio de favores legislativos. Las leyes y cualquier proyecto de modificación a las mismas, sea cual sea el nivel en el que se trate, siempre tendrán alguna consecuencia que dañe a una parte de la población. Cuando el beneficio es de carácter general y las consecuencias negativas recaen, en los sectores financieros poderosos, entonces los magistrados ven las posibilidades de obtener beneficios importantes, y fallan a favor del gran capital. En México tenemos el ejemplo de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, que derramó 40 millones delitros de desechos tóxicos, en la Cuenca delRío Sonora, el 6 de agosto del 2014, afectando la vida de 22,000 personas y del ganado que tenían, sin que esta tragedia se haya resuelto.

Aquí, en nuestro país, también deberíahacerse pública la declaración patrimoniade los ministros de la Suprema Corte, así como los beneficios extraordinarios que perciben, producto de regalos, donaciones o como le quieran llamar, que reciben de los grandes magnates y de otras fuentes. Pero, si un acto tan sencillo y elemental, como hacer un posicionamiento colectivo, respecto a la ministra plagiadora, no ha podido ser hecho, lo cual los convierte en cómplices y encubridores, pensar en que se les investigue y fiscalicen sus riquezas yposesiones, es poco menos que imposible. Los ciudadanos deberíamos tener un sitio al cual recurrir para enterarnos, por ejemplo, sobre cuál ha sido el sentido de sus votos, en cuestiones tan graves como las del Río Sonora. El que sean ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no los exime de cumplir, en todo momento,con todas y cada una de las leyes que nos hemos dado. Vale

*- El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.