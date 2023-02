De los ‘mochis’

Pudiera ser este envió una suerte de broma o, mejor aún, un pretexto para referirme a los detalles que al perecer son inevitables en nuestro presidente, llamado Andrés Manuel López Obrador. Todos los días una tras otra.

En un aniversario más de la Constitución mexicana, que se celebró en el teatro de la República en Querétaro, se encontraban en el presidio, naturalmente, Santiago Creel, presidente del Congreso, y Norma Lucia Piña, presidente de la Suprema Corte. Para empezar, Obrador ordenó cambiar el presidio, dejando a su lado, cerca de él al general representante del Ejército y las Fuerzas Armadas, Luis Crescencio Sandoval González, y al secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, y naturalmente a lado o cercanos al presidente el secretario de Gobernación Adán Augusto López, faltaba más.

A Santiago Creel y a Norma Alicia Piña los mandó a los extremos; lo más alejados posible de López Obrador. Aparece en este momento el maniqueísmo presidencial. De acuerdo con los protocolos normales, estos funcionarios de alto nivel deben ser ubicados en los primeros espacios del estrado. Obrador dio la orden a los chambeadores que ordenaban el presidio: a Creel y a Norma Alicia los quiero lejos de mi vista, los quiero lo más lejos de mí. (Si así no lo dijo, lo ordenó y punto).

Por lo mismo Norma Alicia Piña permaneció sentada a la hora de los aplausos por el discurso de Obrador impávida, inmóvil, de recio carácter se mostró la presidente de la Corte con este gesto. El Presidente lo notó y se molestó, y por lo mismo no aguantó referirse al incidente al siguiente día en sus mañaneras. Vea usted, paciente lector y quizás alguno vestido de guindo, por lo incondicional de los morenistas: Dijo el mandatario, palabras más, palabras menos: en los tiempos del liberalismo (le faltó decir corrupto), el presidente nombraba al presidente de la Corte, pero hoy, nosotros somos diferentes, refiriéndose a la rebeldía y enojo de la presidenta de el Corte. Y uno podría leer, al escucharlo: sin duda Norma Alicia Piña no fue nombrada por Obrador y por lo mismo sus palabras, las de Obrador; su reclamo e indirecto ataque a la presidenta de la Corte. AMLO. No perdona una; siempre con la espada desenvainada. Con el mandatario la agresión es persistente día con día en sus mañaneras. Pero, ¡Vaya sorpresa! A unos pocos minutos López Obrador agregó: no son sus palabras, pero como si lo fueran: A Norma Piña yo la puse en este cargo que ocupa, y pudo haber agregado sin decirlo: ¡Qué mal agradecida! Este cargo ella es parte de mis decisiones y bla bla. ¿En dónde han quedado en consecuencia su presunción, su voz a fin de ser oído por los televidentes que ven y están atentos a sus mañaneras? Obrador mismo se ocupa de desenmascararse así mismo en su sermón a todas luces contradictorio. ¿Somos o no somos?, diría este comentador.

Y termino. Un periodista que asiste a sus conferencias tempranas le preguntó: Señor presidente, ¿por qué no ha querido recibir a Santiago Creel, presidente del Congreso? Y López Obrador contestó. Para qué; si yo sé que lo que quiere tratar conmigo es que yo le autorice “los mochis”. Te das cuenta paciente lector. Santiago Creel quiere llegar a un acuerdo con el presidente para que le autorice los mochis. Esta frase de Obrador es ofensiva y a la vez falsa; muy lamentable de nuestro presidente, que por cierto, es en extremo aplaudido por los morenitos incondicionales. Todo lo bueno que López Obrador tiene en su administración lo tira a la basura con sus reacciones maniqueas: los buenos y los malos. Él es el bueno y el resto son los malos; los malvados. Viva México que caray.

Santiago Creel mientras tanto responde en el programa de noticias de Pepe Cárdenas, respecto a esta respuesta de Obrador en referencia a los “mochis”. Pepe, - dijo Creel-:yo represento 21 millones de votos de ciudadanos y superé incluso los que ellos, los de Morena obtuvieron. La acusación de Obrador al respecto de los mochis es solo un afán enfermizo de quedar bien ante el enorme público que lo escucha. Su afirmación es falsa y manipuladora, afirma el comentador, y ya me voy. Que tengan buena tarde y no haga corajes.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.