De eso se trata la vida…

c, quedando impedido para caminar. Cuando descubrió su pasión por el violín, todos le decían que no lo estudiara ya que, en su condición no podría con ese instrumento. Pero gracias al apoyo de sus padres empezó a estudiar aunque con grandes dificultades, ya que al arrastrarse con los dos bastones para asistir a clases, se caía continuamente, obligándose a levantarse cada vez, sin dejar que la frustración le ganara.

Esta perseverancia dio sus frutos. Perlman es uno de los violinistas mejores y más famosos del siglo XX, es el intérprete del tema musical de la película “La Lista de Schindler” con la cual ganó un Oscar; ha tocado en grandes orquestas filarmónicas, invitado a tocar en la Casa Blanca, así como ante la Reina Isabel.

En una ocasión, tocando un concierto en una sinfonía muy difícil, al romperse una cuerda de su violín, siguió como si nada, logrando una interpretación perfecta, aun faltándole una cuerda. Al terminar, después de un gran aplauso por parte del público dijo: Me acabo de dar cuenta que como artista, mi desafío es, cuanta música soy capaz de hacer con lo poco que me queda.

Todos como Perlman, vamos por la vida con algunas cuerdas menos, a algunos se les murió su madre o su padre de pequeños, otros tienen dificultades económicas, quienes no carecen de nada material, y hasta poseen de más, tienenpadres ocupados en mil cosas, sin tiempo para escucharloso estar con ellos, haciéndolos sentirse solos y abandonados…Otros han sufrido la pérdida de un amor, por traición, o porla muerte. Todos en la vida, estamos obligados a caminarhacia nuestro destino con una cuerda de menos, es decir, connuestras frustraciones, que podemos superarlas teniendoconfianza en nosotros mismos, logrando así un mejor equilibrio interior sin negatividad ni desesperanza.

Quien no confía en sí mismo se llena de incredulidad yansiedad, obstáculos para la creatividad. Perlman, aun discapacitado, confió en sí mismo, y con esfuerzo, encontró lasolución para alcanzar sus metas.

La mayoría de las personas que carecen de confianza ensí mismas, suelen minimizar sus logros, se obsesionan consus fracasos, sin reconocer lo positivo que han alcanzado.Por eso, hace falta identificar y reconocer nuestros puntosfuertes y los resultados logrados. Felicitarnos por ello y entender que los supuestos fracasos, son solo lecciones quenos ayudarán a superarnos.

La autoconfianza es una cualidad que se desarrolla demodo consciente, e implica, no solo apostar por nuestras capacidades, sino superar el peligro que nos genere un EGOsúper inflado. Habrá que tener presente que esas capacidades son dones de Dios, regalos con los que Él nos dotó para ser felices, cuando los ponemos al servicio de los demás.

Concluyo repitiendo las palabras del gran Perlman:“De lo que se trata la vida en definitiva -con ayuda de Dios-,es hacer la mejor música que podamos, construir el mejor destino, el más noble, el más generoso,… con las pocascuerdas que nos queden”.

Mujer mexicana forja tu Patria.