De Los Beatles a la vida real: Tres propuestasdocumentales

Hay ocasiones en que uno tiene que agradecer a los programas en streaming el ofrecer materiales interesantes y de contenido valioso. En esta ocasión dedicaré este espacio a recomendar tres producciones documentales que, a mi juicio, no se pueden perder y aprovechar el fin de año para disfrutar la primera y en las otras dos, hacer conciencia sobre el trabajo de personas cuyo servicio escasamente valoramos.

Primeramente, me voy a referir a un documental producido por Peter Jackson y hasta ahora inédito que lleva por título Get Back. Sí, me refiero a la canción ícono de los Beatles y que, en tres capítulos, nos acerca a cómo el famoso cuarteto de Liverpool, vivieron juntos casi un mes para grabar el álbum de Let It Be y cuyo tercer capítulo culmina con el histórico concierto en la azotea del edificio del estudio de grabación Apple en una calle de Londres en enero de 1969. El documental dura siete horas, dividido en tres partes, en las cuales nos muestra la intimidad del grupo y cómo conviven diariamente, entre risas, juegos, afinadas de instrumentos y grabación de las distintas melodías que componen el álbum. También exhibe los comportamientos y relaciones entre los cuatro y por supuesto, la insoportable, perdón, inseparable Yoko Ono que todo el tiempo está junto a Lenon. Es imperdible este documental, más allá de que les guste o no la música de Los Beatles, es un regalo perfecto para esta temporada.

El segundo documental es menos divertido, pero igual de interesante, se trata de una narrativa sobre la vida cotidiana de los policías en la ciudad de México. Se llama "Una película de policías'', producida por Alonso Ruíz Palacios y que es actuado por una pareja de actores, hombre y mujer, con base en la vida real de dos policías, Tere y Montoya, que se convierten no solo en pareja de trabajo, sino en pareja sentimental. Por cierto, pueden escuchar una entrevista a los actores reales en Radio UABC realizada por mis colegas Marcos Ramírez y Laura Figueroa, (https://radio.uabc.mx/podcast/entrevista-elenco-de-una-pelicula-de-policias).

El otro documental que recomiendo es Familia de medianoche, producido por Luke Lorentzen y narra de la vida una familia, los Ochoa, que viven del trabajo en una ambulancia que poseen, y se dedican, a noche a noche, en la ciudad de México a atender personas accidentadas que requieren del servicio de una ambulancia para el traslado a un hospital y cómo es la disputa entre varias de ellas por llegar primero a atender un llamado de urgencia. Un trabajo en el cual la adrenalina es el ingrediente principal por la tensión que viven los protagonistas al dar los primeros auxilios a un herido. Algo que poco recapacitamos cuando escuchamos el ulular de la sirena de una ambulancia. ¿Usted qué opina?

Aprovecho para desear a los amables lectores que suelen leer mis colaboraciones, la mejor de esta navidad, en compañía de sus seres queridos gozando de paz emocional y salud física y mental, a la vez que éxito para lo que emprendan el 2022.

*- El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC.